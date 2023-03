Protestujący zablokowali główną autostradę w kraju. "Izrael nie jest dyktaturą, Izrael to nie Węgry"

To kolejny już w ostatnich dniach protest przeciwko proponowanej reformie sądownictwa. W sobotę ponad 100 tysięcy Izraelczyków wyszło na ulice Tel Awiwu i innych miast, by wyrazić swój sprzeciw wobec rządowych planów. Do protestu przyłączyli się oficerowie rezerwy i żołnierze Wydziału Operacji Specjalnych Wywiadu Wojskowego. Zagrozili, że przestaną stawiać się do służby, jeśli rząd będzie forsował kontrowersyjne zmiany.