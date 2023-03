Protesty w Izraelu. Zamieszki na ulicach Tel Awiwu, policja użyła granatów hukowych i armatek wodnych

W środę rano protestujący zablokowali autostradę biegnącą z Tel Awiwu do Jerozolimy. - Izrael nie jest dyktaturą, Izrael to nie Węgry – wołali, wymachując niebiesko-białymi flagami państwowymi. Do demonstracji doszło także w innych miastach.

Są ranni i zatrzymani

- Nie będziemy tolerować stosowania przemocy wobec policji, blokowania dróg ani łamania prawa. Prawo do demonstracji nie jest prawem do anarchii – oświadczył premier Benjamin Netanjahu . Skrajnie prawicowy minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Gwir twierdził że niektórzy demonstranci rzucali kamieniami w funkcjonariuszy. Ostrzegł, że policja użyje wszelkich dostępnych środków, aby powstrzymać "anarchistów" przed zamieszkami i blokowaniem dróg.

To kolejny w ostatnich dniach protest przeciwko proponowanej reformie sądownictwa. W sobotę ponad 100 tysięcy Izraelczyków wyszło na ulice Tel Awiwu i innych miast, by wyrazić sprzeciw wobec rządowych planów. Do protestu przyłączyli się oficerowie rezerwy i żołnierze Wydziału Operacji Specjalnych Wywiadu Wojskowego. Zagrozili, że przestaną stawiać się do służby, jeśli rząd będzie forsował zmiany.