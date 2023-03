Prezydent Izraela przewodniczył pierwszej turze rozmów między rządem i opozycją w sprawie reformy sądownictwa

Negocjacje z udziałem rządu i opozycji

Szef izraelskiej obrony, którego dymisja przez premiera Benjamina Netanjahu doprowadziła do wzrostu niepokojów w kraju, pozostaje do odwołania – poinformowała agencja Reutera, powołując się na doradców rządowych. Ich zdaniem władze wyrażają niezdecydowanie co do dalszego postępowania w jego sprawie.