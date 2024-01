Izraelski wywiad: pracownicy agencji ONZ pomagali w porwaniach i dowozili amunicję terrorystom

Izraelska dokumentacja wywiadowcza, która skłoniła wiele krajów do wstrzymania funduszy dla Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA), zawiera zarzuty, jakoby niektórzy jej pracownicy brali udział w porwaniach i zabójstwach podczas ataku z 7 października, który wywołał wojnę w Strefie Gazy.

Portal Jerusalem Times podał, że z izraelskiej dokumentacji wywiadowczej wynika, że zatrudniony przez UNRWA doradca edukacyjny pomagał w porwaniu Izraelki 7 października, pracownik socjalny organizacji rozprowadzał amunicję, a inny przenosił pociski do granatników.

Z dokumentacji wynika również, że pracownik agencji ONZ transportował ciało zabitego żołnierza (Hamas już w przeszłości używał zwłok Izraelczyków jako karty przetargowej) oraz koordynował transport terrorystów w dniu ataku na Izrael. Inny miał bezpośrednio uczestniczyć w masakrze kibucu, w którym wymordowano 97 osób. Trzej dostali SMS-y kierujące ich do konkretnych punktów ataków.

Minister spraw zagranicznych Israel Kac powiedział, że szef UNRWA Philippe Lazzarini powinien podać się do dymisji. - Pracownicy UNRWA uczestniczyli w masakrze z 7 października - podkreślał.

Wstrzymanie finansowania UNRWA

Zebrane dane zostały uznane za wystarczająco wiarygodne do podjęcia działań przez rząd USA , a następnie rządy kilkunastu innych państw, które ogłosiły wstrzymanie finansowania UNRWA. Także Komisja Europejska wstrzymała finansowanie. Agencja apeluje o zmianę tej decyzji, twierdząc, że bez utrzymania międzynarodowego wsparcia będzie musiała radykalnie ograniczyć działania jeszcze przed upływem lutego.

Palestyński premier Mohammed Sztajeh oskarżył Izrael o "polityczny atak z premedytacją" na agencję, którą od dawna krytykuje. Wezwał też do przywrócenia funduszy pomocowych.

Polskie MSZ: czekamy na wynik śledztwa w sprawie rzekomych powiązań

Do doniesień odniosło się w mediach społecznościowych polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych . "Czekamy na wynik śledztwa w sprawie rzekomych powiązań personelu UNRWA z masakrą z 7 października. Polska weryfikuje wszystkie informacje, wspierając w tym zakresie ONZ. Niezbędna pomoc humanitarna dla ludności cywilnej niezmiennie pozostaje celem misji" - przekazało MSZ na platformie X.

Czym jest UNRWA?

UNRWA jest agencją ONZ powołaną w 1949 roku do pomocy palestyńskim uchodźcom przebywającym na terytorium Libanu, Jordanii, Syrii i Autonomii Palestyńskiej. Jest to jedyna w historii agencja ONZ stworzona do zajmowania się wyłącznie pojedynczą grupą uchodźców, pochodzących z jednego regionu świata i jednego konfliktu.