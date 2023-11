Porozumienie Izraela z Hamasem. Część zakładników w zamian za zawieszenie broni w Strefie Gazy

Porozumienie Izraela z Hamasem. Zawieszenie broni w Strefie Gazy

"Izraelski rząd zobowiązał się do sprowadzenia wszystkich uprowadzonych do domu. Dziś wieczorem rząd zatwierdził zarys pierwszego etapu osiągnięcia tego celu, zgodnie z którym co najmniej 50 uprowadzonych – kobiet i dzieci – zostanie uwolnionych w ciągu czterech dni, podczas których nastąpi zawieszenie broni" – brzmi rządowe oświadczenie.

Biden: nie mam wyższego priorytetu niż zapewnienie bezpieczeństwa Amerykanom

Kilkukrotnie zrywane negocjacje

To Katar, który posiada kontakty z Hamasem miał jako pierwszy zwrócić się z propozycją porozumienia, zaś kiedy dzięki jego działaniom doprowadzono do uwolnienia pierwszej grupy zakładników, Waszyngton zdecydował, by dążyć do uwolnienia większej liczby przetrzymywanych osób, co wymagało z kolei uwolnienia części palestyńskich więźniów z rąk Izraela.