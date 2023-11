Porwana przez Hamas 3-latka stała się symbolem. Teraz ma wrócić do domu

Trzyletnia Abigail, obywatelka USA, jest na liście osób, które w ramach porozumienia Izraela z Hamasem mają zostać wypuszczone z niewoli - poinformowała administracja prezydenta Joe Bidena. Dziewczynka, która w ataku terrorystów straciła rodziców, to najmłodsza spośród dziesięciu amerykańskich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy.

W środę, 22 listopada, izraelski rząd poparł porozumienie w sprawie uwolnienia około 50 zakładników. Następnego dnia cytowany przez "Times of Israel" przedstawiciel administracji Joe Bidena potwierdził, że na liście osób, które mają zostać wypuszczone z niewoli, jest 3-letnia Amerykanka Abigail Mor Edan (inna pisownia Avigail Idan - red.). - Trzymamy się teraz nadziei, że wróci do domu do piątku. Tego dnia kończy cztery lata - mówiła w rozmowie z CNN ciocia dziewczynki Hirsh Naftali.