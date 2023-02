Masowe protesty w Izraelu przeciwko reformie sądownictwa. Wojskowi grożą nieposłuszeństwem

Ponad 100 tysięcy Izraelczyków wyległo w sobotę na ulice Tel Awiwu i innych miast, protestując przeciwko rządowym planom reformy systemu sądownictwa. Do protestu przyłączyli się oficerowie rezerwy i żołnierze Wydziału Operacji Specjalnych Wywiadu Wojskowego. Zagrozili, że przestaną stawiać się do służby, jeśli rząd będzie forsował kontrowersyjne zmiany.

Na wielu protestach pojawili się politycy opozycji, a główne ulice zostały wyłączone z ruchu przez policję, aby umożliwić tysiącom ludzi uczestnictwo w wiecach - napisał portal The Times of Israel. Protesty odbyły się w Tel Awiwie, Jerozolimie, Hajfie i innych miastach.

Premier Benjamin Netanjahu stwierdził, że "ci sami ludzie, którzy demonstrowali przeciwko szczepionkom COVID-19 , protestują dzisiaj" - podał "The Jeruzalem Post".

"Nie pozwolimy wam zmiażdżyć izraelskiej demokracji"

Ostry sprzeciw wojskowych

Portal Times of Israel ujawnił, że w piątek oficerowie rezerwy w liczbie ponad stu oraz żołnierze Wydziału Operacji Specjalnych Wywiadu Wojskowego ostro sprzeciwili się planowanym zmianom, ostrzegając w liście otwartym, że przestaną pełnić służbę, jeśli rząd zacznie wcielać swoje plany. Wojskowi wezwali rząd premiera Netanjahu do natychmiastowego wstrzymania proponowanych zmian i dążenia do konsensusu zamiast prób "wykorzenienia izraelskiej demokracji". Projekt reformy wymiaru sprawiedliwości zakłada między innymi zwiększenie kontroli rządu nad procesem wyborów sędziów Sądu Najwyższego, a także możliwość uchylania orzeczeń tego sądu większością 61 głosów w 120-osobowym Knesecie.