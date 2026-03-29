Interwencja policji w Jerozolimie. Nawrocki zabrał głos

Syreny alarmowe w Jerozolimie i Tel Awiwie. Ostrzeżenie przed irańskimi atakami (film z 9 marca) Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Dziś rano izraelska policja uniemożliwiła łacińskiemu patriarsze Jerozolimy, kardynałowi Pierbattiście Pizzaballi - zwierzchnikowi Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej - oraz kustoszowi Ziemi Świętej, ojcu Francesco Ielpo - oficjalnemu kustoszowi Bazyliki Grobu Pańskiego - wejście do niej, gdy udawali się na celebrację mszy w Niedzielę Palmową. Obaj zostali zatrzymani po drodze, kiedy szli tam prywatnie, bez jakichkolwiek oznak procesji czy ceremoniału i zostali zawróceni" - przekazał łaciński patriarchat w komunikacie.

Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie Źródło: Jlascar/Wikimedia CC BY 2.0

Prezydent Karol Nawrocki oświadczył we wpisie na platformie X, że wyraża "zdecydowany sprzeciw wobec braku zgody na odprawienie mszy świętej w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie". "Słowa wsparcia kieruję do łacińskiego patriarchy Jerozolimy i wszystkich chrześcijan zamieszkujących w Ziemi Świętej" - dodał. Podkreślił, że Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, a chrześcijanie przygotowują się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. "Działania izraelskiej policji, które potępiam, są wyrazem braku szacunku wobec tradycji i kultury chrześcijańskiej" - napisał prezydent.

Wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec braku zgody na odprawienie Mszy Świętej w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Słowa wsparcia kieruje do łacińskiego patriarchy Jerozolimy i wszystkich chrześcijan zamieszkujących w Ziemi Świętej.



Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) March 29, 2026 Rozwiń

Macron i Meloni też zareagowali

W reakcji na tę informację premierka Włoch Giorgia Meloni zapewniła o bliskości z patriarchą i kustoszem, obywatelami Włoch. Wicepremier i szef włoskiego MSZ Antonio Tajani na platformie X wyraził "najszczersze wyrazy solidarności" z obu dostojnikami. "To niedopuszczalne, że uniemożliwiono im wejście do Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie" - napisał Tajani. Poinformował, że polecił ambasadorowi Włoch w Izraelu, aby "poinformował władze w Tel Awiwie o naszym oburzeniu i potwierdził stanowisko Włoch w obronie, zawsze i w każdych okolicznościach, wolności religijnej"

Voglio esprimere la mia più sentita solidarietà al Patriarca di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo,

È inaccettabile aver loro impedito di entrare nella Chiesa del Santo… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 29, 2026 Rozwiń

Także prezydent Francji Emmanuel Macron potępił decyzję policji izraelskiej, która nie pozwoliła w Niedzielę Palmową wejść do Bazyliki Grobu Pańskiego łacińskiemu patriarsze Jerozolimy. Macron podkreślił, że każda religia w Jerozolimie powinna mieć zapewnioną swobodę praktykowania kultu.

W komentarzu na platformie X Macron zapewnił o swym pełnym wsparciu dla patriarchy Jerozolimy kardynała Pierbattisty Pizzaballi i dla chrześcijan Ziemi Świętej.

"Potępiam tę decyzję policji izraelskiej, która nakłada się na niepokojący wzrost przypadków naruszeń statusu miejsc świętych w Jerozolimie. Swobodne praktykowanie kultu w Jerozolimie powinno być zagwarantowane wszystkim religiom" - napisał francuski prezydent.

J’apporte mon plein soutien au patriarche latin de Jérusalem et aux chrétiens de Terre Sainte, empêchés de célébrer la messe des Rameaux au Saint-Sépulcre.



Je condamne cette décision de la police israélienne, qui s’ajoute à la multiplication préoccupante des violations… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 29, 2026 Rozwiń

Ograniczenia na czas wojny

W minionych dniach kardynał Pizzaballa poinformował, że z powodu wojny na Bliskim Wschodzie odwołano niektóre uroczystości Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie, w tym tradycyjną procesję z Góry Oliwnej w Niedzielę Palmową. W przesłaniu do wiernych przekazał, że procesja zostanie zastąpiona chwilą modlitwy.

Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, która zazwyczaj odbywała się w Bazylice Grobu Pańskiego, ma się odbyć, gdy pozwoli na to sytuacja. Kościoły pozostaną otwarte, a duszpasterze będą starali się umożliwić wiernym modlitwę i udział w liturgii w dostępnych formach - zaznaczył dostojnik.

"Ograniczenia z powodu konfliktu i wydarzenia ostatnich dni nie pozwalają przewidywać szybkiej poprawy sytuacji. W stałym dialogu z właściwymi władzami, wraz z innymi Kościołami chrześcijańskimi, zastanawiamy się, w jaki sposób, w formach, które zostaną uzgodnione, będzie możliwe celebrowanie centralnej tajemnicy naszego Zbawienia w sercu naszych Kościołów" - napisał.

Hierarcha przyznał, że sytuacja rozwija się dynamicznie i dlatego działania będą koordynowane codziennie. "Już teraz wiadomo jednak, że nie będzie można odprawiać zwykłych uroczystości otwartych dla wszystkich" - dodał.

"Do trudów czasu wojny, który dotyka nas wszystkich, dochodzi dziś ból wynikający z niemożności godnego i wspólnego celebrowania Wielkanocy. To jedna z wielu ran zadanych przez konflikt. Nie możemy jednak pozwolić, by nas to zniechęciło. Gdy nie możemy gromadzić się tak, jak byśmy chcieli, nie rezygnujmy z modlitwy" - wezwał kard. Pizzaballa w przesłaniu do wiernych.

Oświadczenie Netanjahu

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapewnił, że w zachowaniu policji "nie było żadnych złych intencji, jedynie troska o jego (Pizzaballi) bezpieczeństwo". Poinformował, że trwają przygotowania, aby w najbliższych dniach umożliwić przywódcom kościelnym odprawianie nabożeństw w Bazylice Grobu Pańskiego.

W ostatnim czasie kardynał Pierbattista Pizzaballa potępił powoływanie się na Boga, aby usprawiedliwić wojnę - w tym także obecnie trwającą wojnę z Iranem.

- Nadużywanie i manipulowanie imieniem Boga w celu usprawiedliwienia tej i każdej innej wojny to najcięższy grzech, jaki możemy popełnić w tym czasie - powiedział duchowny podczas webinarium zorganizowanego 15 marca przez Międzynarodową Fundację Oasis.

Kardynał Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, odprawia nabożeństwo żałobne z okazji Niedzieli Palmowej Źródło: Ammar Awad/PAP/EPA

28 lutego siły USA i Izraela rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi, który w odwecie przystąpił do ataków na cele na Bliskim Wschodzie, w tym na miasta w Izraelu

