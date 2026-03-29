Interwencja policji w Jerozolimie. Nawrocki zabrał głos

"Dziś rano izraelska policja uniemożliwiła łacińskiemu patriarsze Jerozolimy, kardynałowi Pierbattiście Pizzaballi - zwierzchnikowi Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej - oraz kustoszowi Ziemi Świętej, ojcu Francesco Ielpo - oficjalnemu kustoszowi Bazyliki Grobu Pańskiego - wejście do niej, gdy udawali się na celebrację mszy w Niedzielę Palmową. Obaj zostali zatrzymani po drodze, kiedy szli tam prywatnie, bez jakichkolwiek oznak procesji czy ceremoniału i zostali zawróceni" - przekazał łaciński patriarchat w komunikacie.
Prezydent Karol Nawrocki oświadczył we wpisie na platformie X, że wyraża "zdecydowany sprzeciw wobec braku zgody na odprawienie mszy świętej w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie". "Słowa wsparcia kieruję do łacińskiego patriarchy Jerozolimy i wszystkich chrześcijan zamieszkujących w Ziemi Świętej" - dodał. Podkreślił, że Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, a chrześcijanie przygotowują się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. "Działania izraelskiej policji, które potępiam, są wyrazem braku szacunku wobec tradycji i kultury chrześcijańskiej" - napisał prezydent.
Macron i Meloni też zareagowali
W reakcji na tę informację premierka Włoch Giorgia Meloni zapewniła o bliskości z patriarchą i kustoszem, obywatelami Włoch. Wicepremier i szef włoskiego MSZ Antonio Tajani na platformie X wyraził "najszczersze wyrazy solidarności" z obu dostojnikami. "To niedopuszczalne, że uniemożliwiono im wejście do Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie" - napisał Tajani. Poinformował, że polecił ambasadorowi Włoch w Izraelu, aby "poinformował władze w Tel Awiwie o naszym oburzeniu i potwierdził stanowisko Włoch w obronie, zawsze i w każdych okolicznościach, wolności religijnej"
Także prezydent Francji Emmanuel Macron potępił decyzję policji izraelskiej, która nie pozwoliła w Niedzielę Palmową wejść do Bazyliki Grobu Pańskiego łacińskiemu patriarsze Jerozolimy. Macron podkreślił, że każda religia w Jerozolimie powinna mieć zapewnioną swobodę praktykowania kultu.
W komentarzu na platformie X Macron zapewnił o swym pełnym wsparciu dla patriarchy Jerozolimy kardynała Pierbattisty Pizzaballi i dla chrześcijan Ziemi Świętej.
"Potępiam tę decyzję policji izraelskiej, która nakłada się na niepokojący wzrost przypadków naruszeń statusu miejsc świętych w Jerozolimie. Swobodne praktykowanie kultu w Jerozolimie powinno być zagwarantowane wszystkim religiom" - napisał francuski prezydent.
Ograniczenia na czas wojny
W minionych dniach kardynał Pizzaballa poinformował, że z powodu wojny na Bliskim Wschodzie odwołano niektóre uroczystości Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie, w tym tradycyjną procesję z Góry Oliwnej w Niedzielę Palmową. W przesłaniu do wiernych przekazał, że procesja zostanie zastąpiona chwilą modlitwy.
Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, która zazwyczaj odbywała się w Bazylice Grobu Pańskiego, ma się odbyć, gdy pozwoli na to sytuacja. Kościoły pozostaną otwarte, a duszpasterze będą starali się umożliwić wiernym modlitwę i udział w liturgii w dostępnych formach - zaznaczył dostojnik.
"Ograniczenia z powodu konfliktu i wydarzenia ostatnich dni nie pozwalają przewidywać szybkiej poprawy sytuacji. W stałym dialogu z właściwymi władzami, wraz z innymi Kościołami chrześcijańskimi, zastanawiamy się, w jaki sposób, w formach, które zostaną uzgodnione, będzie możliwe celebrowanie centralnej tajemnicy naszego Zbawienia w sercu naszych Kościołów" - napisał.
Hierarcha przyznał, że sytuacja rozwija się dynamicznie i dlatego działania będą koordynowane codziennie. "Już teraz wiadomo jednak, że nie będzie można odprawiać zwykłych uroczystości otwartych dla wszystkich" - dodał.
"Do trudów czasu wojny, który dotyka nas wszystkich, dochodzi dziś ból wynikający z niemożności godnego i wspólnego celebrowania Wielkanocy. To jedna z wielu ran zadanych przez konflikt. Nie możemy jednak pozwolić, by nas to zniechęciło. Gdy nie możemy gromadzić się tak, jak byśmy chcieli, nie rezygnujmy z modlitwy" - wezwał kard. Pizzaballa w przesłaniu do wiernych.
Oświadczenie Netanjahu
Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapewnił, że w zachowaniu policji "nie było żadnych złych intencji, jedynie troska o jego (Pizzaballi) bezpieczeństwo". Poinformował, że trwają przygotowania, aby w najbliższych dniach umożliwić przywódcom kościelnym odprawianie nabożeństw w Bazylice Grobu Pańskiego.
W ostatnim czasie kardynał Pierbattista Pizzaballa potępił powoływanie się na Boga, aby usprawiedliwić wojnę - w tym także obecnie trwającą wojnę z Iranem.
- Nadużywanie i manipulowanie imieniem Boga w celu usprawiedliwienia tej i każdej innej wojny to najcięższy grzech, jaki możemy popełnić w tym czasie - powiedział duchowny podczas webinarium zorganizowanego 15 marca przez Międzynarodową Fundację Oasis.
28 lutego siły USA i Izraela rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi, który w odwecie przystąpił do ataków na cele na Bliskim Wschodzie, w tym na miasta w Izraelu
Źródło: Reuters, PAP, National Catholic Reporter
