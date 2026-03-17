"Podczas niedawnego ostrzału rakietami wystrzelonymi z Iranu w kierunku Jerozolimy nad miastem doszło do kilku przechwyceń, po których policja zlokalizowała fragmenty rakiet i szczątki pocisków przechwytujących - niektóre z nich dużych rozmiarów - w kilku miejscach na Starym Mieście" - przekazała izraelska policja.
W mediach pojawiły się zdjęcia fragmentów rakiet między innymi w okolicach jerozolimskiej bazyliki, która jest jednym z najważniejszych sanktuariów chrześcijańskich i meczetu Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym, który jest jednym z najświętszych miejsc islamu. W bezpośrednim sąsiedztwie tego ostatniego miejsca znajduje się też Ściana Płaczu będąca najświętszym miejscem judaizmu.
Odłamki poważnie uszkodziły jeden dom mieszkalny we wschodniej części Jerozolimy. Spadły również w okolicach budynku izraelskiego parlamentu, Knesetu, i biblioteki narodowej - dodał portal Times of Israel.
"Irański reżim ostrzeliwuje pociskami święte miejsca w Jerozolimie"
"Irański pocisk eksplodował nad Starym Miastem w Jerozolimie. Jego odłamki spadły na Bazylikę Grobu Pańskiego, Patriarchat Ormiański, Dzielnicę Żydowską oraz na Wzgórze Świątynne w pobliżu meczetu Al-Aksa" - poinformowało na platformie X izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych.
"Irański reżim ostrzeliwuje pociskami święte miejsca w Jerozolimie, narażając na niebezpieczeństwo zarówno Żydów, muzułmanów, jak i chrześcijan" - podkreślono. "Tymczasem Izrael podejmuje działania mające na celu ochronę wiernych wszystkich wyznań w swojej stolicy" - dodano.
Izrael i USA od 28 lutego bombardują Iran, który w odwecie atakuje cele m.in. w Izraelu. Armia izraelska informowała w ubiegłym tygodniu, że w kierunku kraju wystrzelono około 300 rakiet balistycznych, z których około połowy miało głowice kasetowe z mniejszymi ładunkami.
Izrael dysponuje zaawansowaną, wielopoziomową obroną powietrzną, ale niektóre z irańskich pocisków przedarły się przez nią, uderzając m.in. w budynki mieszkalne i zabijając co najmniej 12 osób.
Opracował Adam Styczek /lulu
Źródło: PAP
