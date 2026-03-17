Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pociski w pobliżu świętych miejsc. "Odłamki spadły na Bazylikę Grobu Pańskiego"

Szczątki irańskich rakiet w Jerozolimie
Syreny alarmowe w Jerozolimie i Tel Awiwie. Ostrzeżenie przed irańskimi atakami
Źródło: Reuters
Szczątki irańskich rakiet i pocisków, które je przechwytywały, spadły na miejsca święte Żydów, muzułmanów i chrześcijan w Jerozolimie - poinformowała izraelska policja.

"Podczas niedawnego ostrzału rakietami wystrzelonymi z Iranu w kierunku Jerozolimy nad miastem doszło do kilku przechwyceń, po których policja zlokalizowała fragmenty rakiet i szczątki pocisków przechwytujących - niektóre z nich dużych rozmiarów - w kilku miejscach na Starym Mieście" - przekazała izraelska policja.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Izrael rozpoczął "ukierunkowane operacje lądowe"

W mediach pojawiły się zdjęcia fragmentów rakiet między innymi w okolicach jerozolimskiej bazyliki, która jest jednym z najważniejszych sanktuariów chrześcijańskich i meczetu Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym, który jest jednym z najświętszych miejsc islamu. W bezpośrednim sąsiedztwie tego ostatniego miejsca znajduje się też Ściana Płaczu będąca najświętszym miejscem judaizmu.

Netanjahu nadaje z kawiarni. Zdementował pogłoski o swojej śmierci
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Netanjahu nadaje z kawiarni. Zdementował pogłoski o swojej śmierci

Odłamki poważnie uszkodziły jeden dom mieszkalny we wschodniej części Jerozolimy. Spadły również w okolicach budynku izraelskiego parlamentu, Knesetu, i biblioteki narodowej - dodał portal Times of Israel.

"Irański reżim ostrzeliwuje pociskami święte miejsca w Jerozolimie"

"Irański pocisk eksplodował nad Starym Miastem w Jerozolimie. Jego odłamki spadły na Bazylikę Grobu Pańskiego, Patriarchat Ormiański, Dzielnicę Żydowską oraz na Wzgórze Świątynne w pobliżu meczetu Al-Aksa" - poinformowało na platformie X izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych.

"Irański reżim ostrzeliwuje pociskami święte miejsca w Jerozolimie, narażając na niebezpieczeństwo zarówno Żydów, muzułmanów, jak i chrześcijan" - podkreślono. "Tymczasem Izrael podejmuje działania mające na celu ochronę wiernych wszystkich wyznań w swojej stolicy" - dodano.

Wojna na Bliskim Wschodzie

Izrael i USA od 28 lutego bombardują Iran, który w odwecie atakuje cele m.in. w Izraelu. Armia izraelska informowała w ubiegłym tygodniu, że w kierunku kraju wystrzelono około 300 rakiet balistycznych, z których około połowy miało głowice kasetowe z mniejszymi ładunkami.

Izrael dysponuje zaawansowaną, wielopoziomową obroną powietrzną, ale niektóre z irańskich pocisków przedarły się przez nią, uderzając m.in. w budynki mieszkalne i zabijając co najmniej 12 osób.

OGLĄDAJ: Były szef wywiadu: Iran zamienia się w wojskową juntę
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/Israel

Udostępnij:
Tagi:
IzraelIranBliski Wschód
Czytaj także:
Policja
Wyszedł z domu i nie wrócił. Tragiczny finał poszukiwań 25-latka
Łódź
Fudżajra
"Nieznany pocisk" uderzył w tankowiec. Kolejne fale ataków na Bliskim Wschodzie
Świat
Solino
Protest głodowy w polskiej kopalni. Cztery osoby z 250
Kujawsko-Pomorskie
Kuba. Kobieta pcha Fiata 126 w Hawanie
"Upadły kraj. Nie mają pieniędzy, nie mają ropy, nie mają niczego"
BIZNES
Riomaggiore Wlochy AdobeStock_289252916
Poślizgnęła się na skałach. Zginęła 25-letnia Polka
METEO
Mężczyzna odpowie za usiłowanie oszustwa
Wyrwał kobiecie torbę, rozsypały się pieniądze. Zareagowali świadkowie
WARSZAWA
18-letni kierowca odpowie przed sądem
Winę próbował zrzucić na sarny. Nie udało się
WARSZAWA
48 min
pc
"Wywrotowcy, buntownicy, jadą po bandzie"
Dawid Rydzek
25 min
fundacja rodzinna cnb
PremieraUkryte majątki i podatkowe przywileje. Po co politykom fundacje rodzinne?
Szymon Żyśko, Łukasz Frątczak
imageTitle
Nie może grać po dwudziestej. Furtka dla nastolatka
EUROSPORT
imageTitle
Kto trenerem skoczków? Maciusiak się wygadał
EUROSPORT
Padający śnieg, zima
Ślizgawica i opady śniegu. IMGW ostrzega
METEO
Żołnierze USA w Polsce
Tajne mapy zgubione w polskim pociągu i generał USA ze wstrząsem mózgu. Ujawnili raport
Świat
Wojsko USA atakuje Iran
Już 200 żołnierzy USA rannych w wojnie z Iranem
Świat
Interwencja włoskich ratowników. Zdjęcie ilustracyjne
Młody Polak zginął pod lawiną we Włoszech
Świat
epa12826451
Atak na szpital. Zginęło "co najmniej 400 osób"
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Trump grozi krajom NATO, rosyjski samolot nad Bałtykiem, Sean Penn nie odebrał Oscara
WARTO WIEDZIEĆ
Popada deszcz, śnieg i deszcz ze śniegiem
Dzień z opadami - i to nie tylko deszczu
METEO
imageTitle
Reprezentacja Polski osłabiona przed barażami o mundial
EUROSPORT
imageTitle
"Istotne okoliczności łagodzące", a i tak najwyższa kara w historii
EUROSPORT
imageTitle
Nowe wieści w sprawie Mbappe. Co z występem gwiazdora w hicie?
EUROSPORT
Atak na ambasadę USA w Bagdadzie
Ambasada USA zaatakowana. Wzywają do opuszczenia kraju
Świat
imageTitle
Ogromna wpadka bramkarza. Koledzy uratowali mu skórę
EUROSPORT
Małgorzata Manowska
Sędziowie dali jej czas do 4 kwietnia. Manowska odpowiada
Polska
imageTitle
Trzy lata temu Polak po raz ostatni wygrał konkurs Pucharu Świata
EUROSPORT
Uszkodzony rosyjski tankowiec Arctic Metagaz dryfuje po Morzu Śródziemnym
Tankowiec z floty cieni dryfuje na Morzu Śródziemnym. Dziewięć krajów alarmuje
METEO
Generał Karol Molenda
Polski generał z ważnym stanowiskiem w NATO
Polska
Roman Polko
Generał Polko apeluje do Nawrockiego. "Nie jest za późno"
Polska
imageTitle
Wielkie problemy Bayernu. Szykuje się debiut 16-latka
EUROSPORT
imageTitle
Uciekał przed przymusową kąpielą. Nie udało się
EUROSPORT
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

