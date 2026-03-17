Syreny alarmowe w Jerozolimie i Tel Awiwie. Ostrzeżenie przed irańskimi atakami Źródło: Reuters

"Podczas niedawnego ostrzału rakietami wystrzelonymi z Iranu w kierunku Jerozolimy nad miastem doszło do kilku przechwyceń, po których policja zlokalizowała fragmenty rakiet i szczątki pocisków przechwytujących - niektóre z nich dużych rozmiarów - w kilku miejscach na Starym Mieście" - przekazała izraelska policja.

W mediach pojawiły się zdjęcia fragmentów rakiet między innymi w okolicach jerozolimskiej bazyliki, która jest jednym z najważniejszych sanktuariów chrześcijańskich i meczetu Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym, który jest jednym z najświętszych miejsc islamu. W bezpośrednim sąsiedztwie tego ostatniego miejsca znajduje się też Ściana Płaczu będąca najświętszym miejscem judaizmu.

Odłamki poważnie uszkodziły jeden dom mieszkalny we wschodniej części Jerozolimy. Spadły również w okolicach budynku izraelskiego parlamentu, Knesetu, i biblioteki narodowej - dodał portal Times of Israel.

"Irański reżim ostrzeliwuje pociskami święte miejsca w Jerozolimie"

"Irański pocisk eksplodował nad Starym Miastem w Jerozolimie. Jego odłamki spadły na Bazylikę Grobu Pańskiego, Patriarchat Ormiański, Dzielnicę Żydowską oraz na Wzgórze Świątynne w pobliżu meczetu Al-Aksa" - poinformowało na platformie X izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych.

"Irański reżim ostrzeliwuje pociskami święte miejsca w Jerozolimie, narażając na niebezpieczeństwo zarówno Żydów, muzułmanów, jak i chrześcijan" - podkreślono. "Tymczasem Izrael podejmuje działania mające na celu ochronę wiernych wszystkich wyznań w swojej stolicy" - dodano.

An Iranian missile exploded over Jerusalem’s Old City. Its fragments fell on the Church of the Holy Sepulchre, the Armenian Patriarchate, the Jewish Quarter and on the Temple Mount near the Al-Aqsa Mosque.



— Israel ישראל (@Israel) March 16, 2026 Rozwiń Źródło: X

Wojna na Bliskim Wschodzie

Izrael i USA od 28 lutego bombardują Iran, który w odwecie atakuje cele m.in. w Izraelu. Armia izraelska informowała w ubiegłym tygodniu, że w kierunku kraju wystrzelono około 300 rakiet balistycznych, z których około połowy miało głowice kasetowe z mniejszymi ładunkami.

Izrael dysponuje zaawansowaną, wielopoziomową obroną powietrzną, ale niektóre z irańskich pocisków przedarły się przez nią, uderzając m.in. w budynki mieszkalne i zabijając co najmniej 12 osób.

Opracował Adam Styczek /lulu