Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Polacy z flotylli dla Gazy odmówili deportacji. Staną przed sądem w Izraelu

flotylla gaza
Rzecznik MSZ Maciej Wiewiór: wszyscy Polacy, którzy brali udział we Flotylli Sumud, zostali zatrzymani przez Izrael
Źródło: TVN24
Trzech polskich obywateli zatrzymanych przez Izraelczyków na pokładzie jednej z łodzi flotylli płynącej do Strefy Gazy, odmówiło dobrowolnej, natychmiastowej deportacji mimo propozycji Izraelczyków. Teraz staną więc oni przed sądem - przekazał rzecznik MSZ.

Maciej Wiewiór opublikował na profilu Ministerstwa Spraw Zagranicznych krótki wpis, załączając też do niego komunikat resortu w sprawie sytuacji Polaków zatrzymanych przez Izraelczyków.

Jak czytamy w komunikacie, "nasi obywatele są bezpieczni, zdrowi, mają możliwość konsultacji prawnej i lekarskiej" i w piątek spotkał się z nimi konsul RP w Izraelu. "Obywatelom RP zaproponowano możliwość skorzystania z przyśpieszonej procedury opuszczenia Izraela i powrotu do Polski jeszcze dziś. Ambasador Izraela zapewnił, że Izraelowi zależy na jak najszybszej deportacji wszystkich zatrzymanych, jednak wymaga to zgody samych zatrzymanych. Wszyscy odmówili podpisania deklaracji o dobrowolnym poddaniu się deportacji. Oznacza to, że będą teraz oczekiwać na rozprawę przed sądem Izraela" - wyjaśniono.

Według informacji MSZ w Warszawie, konsul jest w kontakcie z nimi, a resort "zapewni zatrzymanym pomoc konsularną przez cały czas postępowania".

"Polska służba zagraniczna stale monitoruje rozwój sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu" - dodało ministerstwo.

Autorka/Autor: adso

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: ATEF SAFADI/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
IzraelMinisterstwo Spraw ZagranicznychStrefa Gazy
Czytaj także:
Silny wiatr w nocy
Będzie wiać. Alarmy IMGW dla czterech województw
METEO
W sobotę wystartuje bieg "Biegnij Warszawo"
"Biegnij Warszawo" w sobotę. Zamkną ulice, autobusy pojadą objazdami
WARSZAWA
Chmura cumulonimbus flammagenitus
Burze, które powstają podczas pożarów. To pozwoli je prognozować
METEO
imageTitle
Kuriozalna kolizja w alei serwisowej. Działo się w Singapurze
EUROSPORT
Złoty osłabł we wtorek wobec dolara i euro
Złoty z lekkimi wzrostami, ale "potencjał ulega wyczerpaniu"
BIZNES
Reżyser Wojciech Smarzowski na odsłonięciu swojej gwiazdy w Łódzkiej Alei Gwiazd
Wojciech Smarzowski odsłonił w Łodzi swoją gwiazdę. "Jestem bardzo onieśmielony"
Łódź
Potrącenie przez pociąg w Wesołej
Śmiertelne potrącenie na torach, odwołane pociągi
WARSZAWA
Bogucki PAP
Nawrocki "wzywa wszystkich sędziów", jego minister z oświadczeniem przed kamerami
Polska
imageTitle
Polska załoga z cenną zdobyczą przed finałem Rajdowych Mistrzostw Europy
EUROSPORT
Zderzenie z udziałem radiowozu
Zderzenie na Bielanach. Radiowóz stracił koło
WARSZAWA
Chłód, mróz, przymrozki, jesień
Nocą lokalnie chwyci mróz
METEO
Globalna Flotylla Sumud
Izraelski minister chce zatrzymać członków flotylli i potraktować ich jak terrorystów
Świat
Waldemar Żurek, Karol Nawrocki
"Ziobrolotek". Żurek, kancelaria prezydenta i Kaczyński o sędziach
Polska
Auto stoczyło się do wody
Chcieli zwodować łódź, zwodowali też auto
Szczecin
shutterstock_2506028227
Stworzyli kontrowersyjne logo. Współpraca zerwana
BIZNES
Słonie azjatyckie
Nowa szczepionka ma szansę uratować wiele młodych słoni
METEO
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Przez pomyłkę dostawali wyższą wypłatę. Nie wszyscy chcą oddać pieniądze
Białystok
imageTitle
Kwiatkowski pokazał się ze znakomitej strony w Chorwacji
Najnowsze
Atak z nożem na matkę i brata. 17-latka stanie przed sądem (zdjęcie ilustracyjne)
Urodziła, włożyła dziecko do pudełka i wyrzuciła do śmietnika. Jest wyrok
Trójmiasto
Satelita wchodzący w ziemską atmosferę - zdjęcie poglądowe
Szef brytyjskiego Dowództwa Kosmicznego: Rosja co tydzień atakuje satelity
Świat
Balin Miller
Tragiczna śmierć influencera. Nie żyje "Koleś z pomarańczowego namiotu"
Świat
Lotnisko w Charleroi
Wszystkie loty odwołane. Zaplanowali strajk
BIZNES
imageTitle
Izraelczycy uginają się pod falą protestów
EUROSPORT
Pożar objął trzy budynki
Duży pożar w Inowrocławiu. Palą się trzy budynki
Kujawsko-Pomorskie
Para szympansów
Monogamia i opieka nad dziećmi. Jak się mają do dłuższego życia?
METEO
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Zamknęli kierunek w dniu inauguracji. 160 studentów zostało na lodzie
Anna Winiarska
Nad miastem Gaza po izraelskich nalotach unosi się dym
"Sytuacja matek i noworodków nigdy nie była gorsza"
Świat
Nóż zabezpieczony przez strażników miejskich
Rzucił się z nożem na radiowóz. Krzyczał o "zabijaniu warszawiaków"
WARSZAWA
AI sztuczna inteligencja
Bańka puchnie. To inwestycyjny rekord
BIZNES
Pochmurne niebo
Poznań za nocną prohibicją? Wiemy, które osiedla są za, a które przeciw
Poznań
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica