Polacy z flotylli dla Gazy odmówili deportacji. Staną przed sądem w Izraelu

Rzecznik MSZ Maciej Wiewiór: wszyscy Polacy, którzy brali udział we Flotylli Sumud, zostali zatrzymani przez Izrael

Maciej Wiewiór opublikował na profilu Ministerstwa Spraw Zagranicznych krótki wpis, załączając też do niego komunikat resortu w sprawie sytuacji Polaków zatrzymanych przez Izraelczyków.

Jak czytamy w komunikacie, "nasi obywatele są bezpieczni, zdrowi, mają możliwość konsultacji prawnej i lekarskiej" i w piątek spotkał się z nimi konsul RP w Izraelu. "Obywatelom RP zaproponowano możliwość skorzystania z przyśpieszonej procedury opuszczenia Izraela i powrotu do Polski jeszcze dziś. Ambasador Izraela zapewnił, że Izraelowi zależy na jak najszybszej deportacji wszystkich zatrzymanych, jednak wymaga to zgody samych zatrzymanych. Wszyscy odmówili podpisania deklaracji o dobrowolnym poddaniu się deportacji. Oznacza to, że będą teraz oczekiwać na rozprawę przed sądem Izraela" - wyjaśniono.

Według informacji MSZ w Warszawie, konsul jest w kontakcie z nimi, a resort "zapewni zatrzymanym pomoc konsularną przez cały czas postępowania".

"Polska służba zagraniczna stale monitoruje rozwój sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu" - dodało ministerstwo.

