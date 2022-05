Niespokojny pogrzeb zastrzelonej dziennikarki Szirin Abu Akleh

W Jerozolimie pożegnano w piątek palestyńsko-amerykańską dziennikarkę Szirin Abu Akleh, która została w środę śmiertelnie postrzelona na Zachodnim Brzegu. Podczas procesji pogrzebowej doszło do ataku izraelskiej policji na palestyńskich żałobników.

Zamieszki podczas uroczystości pogrzebowych

W piątek odbył się pogrzeb dziennikarki. Ceremonia rozpoczęła się od procesji ze szpitala St. Louis French Hospital we wschodniej Jerozolimie, gdzie znajdowało się ciało dziennikarki, do Bramy Jafy, głównego wejścia do Starego Miasta Jerozolimy. Tam w Katedrze Zwiastowania Matki Bożej odbyła się właściwa uroczystość pogrzebowa. Dziennikarka została pochowana na cmentarzu protestanckim Mount Zion, obok swoich rodziców.