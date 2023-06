Strzelanina na stacji benzynowej na Zachodnim Brzegu

W pobliżu osiedla Eli na Zachodnim Brzegu doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęło czterech Izraelczyków – poinformowały Siły Obronne Izraela. Obaj zamachowcy zostali zabici.

Siły Obronne Izraela (IDF) przekazały we wtorek, że w pobliżu osiedla Eli na Zachodnim Brzegu doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęło czterech Izraelczyków. Służby medyczne informują o rannych, jedna osoba znajduje się w stanie krytycznym.

Jeden z napastników został zabity przez dwóch izraelskich cywilów na stacji benzynowej, gdzie doszło do ataku.

Ze wstępnego dochodzenia wynika, że napastnicy przyjechali czarnym chevroletem do osiedla i zastrzelili strażnika. Następnie udali się na stację benzynową, gdzie jeden z nich oddał strzały do dwóch przechodniów, zabijając ich na miejscu. Wszedł później do restauracji na terenie stacji i oddał serię strzałów - przekazał portal i24.