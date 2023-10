Podczas ataku rakietowego na Tel Awiw szefowa MSZ Niemiec musiała udać się do schronu przeciwlotniczego

czytaj dalej

Mieszkańcy miasta Gaza mają dobę, by ewakuować się na południe palestyńskiej Strefy Gazy. Izraelskie wojsko wydało w piątek w tej sprawie rozkaz. Jak podaje agencja Reutera, armia ma "kontynuować znaczące działania" w mieście w odwecie za atak Palestyńczyków. Hamas oznajmił, że wezwanie do ewakuacji to "komunikat propagandowy" Izraela i nakazał cywilom, by pozostali w domach. - Terroryści z Hamasu ukrywają się w tunelach, które zostały wydrążone pod Strefą Gazy, ale także zajmują miejsca, bloki, budynki, w których mieszkają cywile - relacjonował z Tel Awiwu wysłannik "Faktów" TVN Jacek Tacik.