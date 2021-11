Palestyńskie rodziny odrzucają propozycję ugody. Nie chcą być "chronionymi najemcami"

Palestyńskie rodziny z osiedla Asz-Szajch Dżarrah we Wschodniej Jerozolimie odrzuciły ugodę, zgodnie z którą przez 15 lat nie mogłyby zostać wysiedlone z domów, do których prawa roszczą sobie izraelscy osadnicy. Propozycję porozumienia wysunął izraelski sąd, dając Palestyńczykom czas na decyzję do wtorku.

Izraelski sąd w październiku zaproponował ugodę, zgodnie z którą cztery palestyńskie rodziny mogłyby pozostać przez kolejnych 15 lat w swych domach jako "chronieni najemcy", zobowiązani do płacenia czynszu izraelskim osadnikom roszczącym sobie prawa do ziemi. Sędziowie dali Palestyńczykom czas na odpowiedź do 2 listopada.

Palestyńskie rodziny z Asz-Szajch Dżarrah oznajmiły, że z względu na swą "wiarę w sprawiedliwość ich sprawy i ich prawo do domów oraz ojczyzny" odrzucają ugodę, która uczyniłaby z nich podnajemców izraelskich nieruchomości.

Palestyńskie rodziny zamieszkują te domy od lat 50., jednak izraelscy osadnicy utrzymują, że teren na którym stoją, należy do nich. Jako dowód na potwierdzenie swych roszczeń przedstawili XIX-wieczny dokument.

Izrael podjął decyzję o budowie kolejnych osiedli na terytoriach palestyńskich Reuters

Izraelskie osadnictwo na Zachodnim Brzegu

Jak komentuje Associated Press, Izrael przedstawia tę sprawę jako prywatny spór o nieruchomości, ale ugrupowania broniące praw człowieka i Palestyńczycy mieszkający w Jerozolimie uważają, że jest to próba stopniowego wysiedlania ich z miasta, która ma doprowadzić do zmiany tożsamości Jerozolimy.

USA skrytykowały plan wysiedlania Palestyńczyków. Waszyngton potępił zarówno niedawno ogłoszony plan budowy nowych osiedli izraelskich na terenach okupowanych, jak i tego rodzaju inicjatywy. Ocenia bowiem, że jest to eskalowanie napięć w relacjach Izraela z Palestyńczykami i działanie niezgodne z tzw. rozwiązaniem dwupaństwowym bliskowschodniego konfliktu, preferowanym przez Stany Zjednoczone.

Izrael zatwierdził w środę budowę około 3 tysięcy domów dla swoich osadników na terytoriach palestyńskich. Dzień wcześniej USA w mocnych słowach skrytykowały ten plan.

Na Zachodnim Brzegu Jordanu żyje obecnie około 400 tysięcy izraelskich osadników, a jeśli weźmie się pod uwagę Izraelczyków mieszkających w Jerozolimie Wschodniej, liczba ta wzrasta do 700 tysięcy. Na ziemiach tych mieszka około 3 milionów Palestyńczyków

Izraelskie osadnictwo na Zachodnim Brzegu PAP, DPA, Ocha, Peace Now

Autor:ft

Źródło: PAP, Reuters