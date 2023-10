Wybuch w szpitalu w Strefie Gazy. Palestyńczycy oskarżają Izrael. Netanjahu: atak przeprowadzili barbarzyńscy terroryści

Premier Izraela Benjamin Netanjahu przekonuje, że za wybuch w szpitalu odpowiadają "barbarzyńscy terroryści w Gazie". Palestyńskie władze twierdzą, że eksplozja, w której mogło zginąć 500 osób, nastąpiła w wyniku izraelskiego ataku z powietrza. - Prezydent Biden jest oburzony i zasmucony śmiercią niewinnych ofiar w eksplozji w szpitalu w Gazie i rozkazał doradcom zebranie informacji na ten temat - powiedział we wtorek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby.

Siły Obronne Izraela (IDF) twierdzą, że na szpital w centrum Gazy spadła rakieta wystrzelona przez współpracującą z Hamasem organizację Palestyński Islamski Dżihad. Miała to być nieudana próba ataku na Izrael. Rzecznik Islamskiego Dżihadu zaprzeczył tym oskarżeniom.

"Cały świat powinien wiedzieć: to barbarzyńscy terroryści w Gazie, a nie IDF, zaatakowali tamtejszy szpital. Ci, którzy mordowali nasze dzieci, zamordowali też swoje własne dzieci" - napisał Netanjahu w serwisie X.

Biden "oburzony i zasmucony"

Prezydent Biden jest oburzony i zasmucony śmiercią niewinnych ofiar w eksplozji w szpitalu w Gazie i rozkazał doradcom zebranie informacji na ten temat - powiedział we wtorek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby w drodze do Izraela. Zapowiedział też, że prezydent Biden podczas wizyty w Tel Awiwie "zada Izraelczykom trudne pytania" na temat przyszłych działań w strefie Gazy.

Jak powiedział Kirby podczas briefingu na pokładzie samolotu Air Force One w drodze do Tel Awiwu, Biden był zszokowany tragedią w Gazie i rozmawiał na ten temat z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu i królem Jordanii Abdullahem II, w wyniku czego zdecydował, by nie przekładać swojej wizyty w Izraelu. Zapewnił też, że mimo fali rozruchów w Zachodnim Brzegu, jest przekonany, że prezydent może bezpiecznie odbyć podróż.