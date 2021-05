Apele o "trwały pokój" oraz "koegzystencję między braćmi" Izraelczykami i Palestyńczykami

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wyraził przekonanie, że osiągnięcie zawieszenia broni w konflikcie palestyńsko-izraelskim należy wykorzystać do próby ożywienia bliskowschodniego procesu pokojowego. Wezwał obie strony do przestrzegania uzyskanego porozumienia. Z podobnym apelem zwróciła się szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Papież Franciszek wezwał katolików do modlitw "o to, aby Izraelczycy i Palestyńczycy mogli odnaleźć drogę dialogu i przebaczenia".

Hamas i Izrael poinformowali w nocy z czwartku na piątek o wstrzymaniu ognia. Władze Izraela powiadomiły, że rozejm został zaproponowany przez stronę egipską. Prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi zdecydował o wysłaniu dwóch delegacji ds. bezpieczeństwa do Izraela i na terytoria palestyńskie, by pracowały nad utrzymaniem zawieszenia broni – poinformował Reuters.

Komentarze po zawieszeniu broni

- Uważam, że osiągnięcie porozumienia o zawieszeniu broni jest bardzo ważne. Ale równie ważne jest opracowanie stabilnego programu dostarczania pomocy humanitarnej i odbudowy Gazy a także ożywienia procesu pokojowego, którego celem byłoby współistnienie dwóch państw - powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Wezwał wszystkie strony konfliktu do przestrzegania postanowień porozumienia i złożył wyrazy współczucia rodzinom zabitych.

Zniszczenia po izraelskich nalotach w północnej części Strefy Gazy HAITHAM IMAD/PAP/EPA

"Z zadowoleniem przyjmuję zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem, które weszło w życie dziś o godz. 2 w nocy. Wzywam obie strony do jego utrwalenia i długoterminowej stabilizacji. Jedynie rozwiązanie polityczne przyniesie wszystkim trwały pokój i bezpieczeństwo" - napisała w piątek szefowa KE Ursula von der Leyen na Twitterze.

Zadowolenie wyraził papież

Papież Franciszek wyraził w piątek zadowolenie z wejścia w życie zawieszenia broni między Izraelem i Hamasem. W przemówieniu do dziewięciu nowych ambasadorów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej papież powiedział: - Moje myśli kieruję ku temu, co dzieje się w tych dniach w Ziemi Świętej. - Dziękuję Bogu za decyzję o wstrzymaniu działań zbrojnych i wyrażam pragnienie, by podążano drogami dialogu i pokoju - mówił Franciszek.

Podkreślił, że w sobotę wieczorem w kościele w Jerozolimie odbędą się uroczystości w przeddzień Zesłania Ducha Świętego, w trakcie których tamtejsi katolicy będą modlić się o pokój. - Korzystam z okazji, by prosić wszystkich pasterzy i wiernych Kościoła katolickiego, by przyłączyli się do nich w modlitwie - zaapelował papież. - Niech w każdej wspólnocie wzniesiona zostanie modlitwa do Ducha Świętego o to, aby Izraelczycy i Palestyńczycy mogli odnaleźć drogę dialogu i przebaczenia, by byli cierpliwymi budowniczymi pokoju i sprawiedliwości, otwierając się krok po kroku na wspólną nadzieję, na koegzystencję między braćmi - mówił Franciszek.

Izraelscy żołnierze wracają do domów z granicy ze Strefą Gazy PAP/EPA/ABIR SULTAN

Konflikt izraelsko-palestyński

W nocy z czwartku na piątek zaczęło obowiązywać zawieszenie broni między Izraelem, a rządzącą Strefą Gazy organizacją Hamas. W trwającej od 10 maja ostatniej odsłonie konfliktu Hamas prowadził ostrzał rakietowy Izraela, siły tego państwa bombardowały zaś palestyńską enklawę. Eskalację przemocy poprzedziły gwałtowne starcia palestyńskich demonstrantów z izraelską policją w Jerozolimie. Doszło do nich m.in. w związku z planami rozbudowy izraelskich osiedli w okupowanej Wschodniej Jerozolimie.

Według władz Strefy Gazy, podczas tego konfliktu zginęły tam co najmniej 232 osoby, w tym 65 dzieci, a ponad 1,9 tys. osób odniosło rany. Izrael informował o 12 ofiarach, w tym dwójce dzieci i setkach rannych. Większość zabitych w Strefie Gazy to bojownicy organizacji terrorystycznych, w tym Hamasu - przekazała izraelska armia. Dodano, że w stronę tego kraju z Gazy wystrzelono ponad 4 tys. rakiet, z których 90 proc. została przechwycona przez system obrony przeciwlotniczej Żelazna Kopuła.

Izrael i Palestyńczycy PAP

Autor:asty//rzw

Źródło: PAP