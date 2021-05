Hamas: nasze ręce są wciąż na spuście. Premier Izraela: na agresję odpowiemy nowym poziomem siły

O godzinie 2 w nocy z czwartku na piątek (1 czasu polskiego) weszło w życie wynegocjowane i ogłoszone w czwartek zawieszenie broni między Izraelem i Hamasem . - To prawda, walki dzisiaj się zakończyły, ale Netanjahu i cały świat powinni wiedzieć, że nasze ręce są wciąż na spuście i będziemy nadal zwiększać możliwości stawiania oporu – powiedział w stolicy Kataru Doha Ezzat el-Reshiq, członek politycznego kierownictwa Hamasu. - Izrael musi teraz zaprzestać naruszania praw Palestyńczyków w Jerozolimie i zająć się kwestią zniszczeń wyrządzonych przez swoje bombardowania Strefy Gazy – stwierdził.

Dodał, że Hamas oczekuje także ochrony meczetu Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie i zaprzestania wyrzucania Palestyńczyków z ich domów we Wschodniej Jerozolimie.

Reshiq określił te warunki jako "czerwoną linię", od której zależy utrzymanie porozumienia. - To, co nastąpi po tych walkach, nie będzie przypominać tego, co było wcześniej, ponieważ naród palestyński poparł opór i wie, że właśnie poprzez stawianie oporu wyzwoli swoją ziemię i ochroni swoje święte miejsca – dodał Reshiq.