Ostrzał w Strefie Gazy, nie żyje przywódca Islamskiego Dżihadu. Zapowiedź odwetu. Żelazna Kopuła w akcji, rakiety przechwycone nad Izraelem

System obrony powietrznej Żelazna Kopuła przechwycił co najmniej dwie rakiety wystrzelone w kierunku terytorium Izraela ze Strefy Gazy - poinformowała w piątek wieczorem izraelska telewizja. Wcześniej tego dnia izraelska armia zbombardowała cele w Strefie Gazy, które miały być powiązane z palestyńskim ugrupowaniem Islamski Dżihad. W ostrzale zginęło dziewięć osób, a kilkadziesiąt zostało rannych - twierdzi palestyński resort zdrowia. Wśród zabitych, według strony izraelskiej, był jeden z przywódców Islamskiego Dżihadu.

Co najmniej dwie rakiety wystrzelone w kierunku terytorium Izraela ze Strefy Gazy przechwycił w piątek system obrony powietrznej Żelazna Kopuła. W środkowej części kraju włączono syreny alarmowe - podała izraelska telewizja. Agencja AFP przekazała, że trwa ostrzał rakietowy Izraela. Władze wydały ostrzeżenie przed atakami. Wcześniej w kraju wprowadzono "stan sytuacji nadzwyczajnej".

Palestyński Islamski Dżihad ogłosił w piątek wieczorem, że wystrzelił ponad 100 rakiet w kierunku izraelskich miast, wśród których miał być Tel Awiw. Grupa ostrzegła, że jest to "dopiero początek" ostrzału. Portal Times of Israel cytuje rzecznika organizacji, który oznajmił, że jest to "dopiero początek" odpowiedzi na zabicie przez izraelskie siły wysokiej rangi dowódcy tej organizacji w Strefie Gazy, Taisira al-Dżabariego.