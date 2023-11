"Mam prawo czuć radość, ale nie świętuję". Druga tura zakładników uwolniona, Izrael otrzymał kolejną listę

- Jestem szczęśliwy, że odzyskałem moją rodzinę i mam prawo czuć radość. Mam prawo uronić łzę. To ludzka rzecz. Ale nie świętuję i nie będę świętował, dopóki ostatni z zakładników nie wróci do domu. Osoby przetrzymywane przez Hamas to nie tylko twarze z plakatów. To prawdziwi ludzie - mówi izraelski mężczyzna, cytowany przez Reutera.