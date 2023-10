Premier Izraela potępił ortodoksyjnych Żydów, którzy opluwają chrześcijan w Jerozolimie

Premier Izraela Benjamin Netanjahu i ministrowie jego rządu zareagowali na wzrost liczby przypadków opluwania chrześcijan przez ortodoksyjnych Żydów w Jerozolimie. Większość osób sfilmowanych podczas tych incydentów to żydowska młodzież, która pluła na budynki kościelne lub na napotkanych chrześcijańskich wiernych - podał dziennik "Haarec".

Premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował na platformie X (dawniej Twitter), że "Izrael jest całkowicie oddany ochronie świętego prawa do kultu i pielgrzymowania do świętych miejsc wszystkich wyznań". "Zdecydowanie potępiam wszelkie próby zastraszania wiernych i jestem zobowiązany do podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych działań przeciwko nim" - dodał premier.