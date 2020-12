Pierwszy, który opuścił samolot, zadął w barani róg. Izrael powitał setki etiopskich Żydów

Ponad 300 etiopskich Żydów przybyło w czwartek z Etiopii do Izraela specjalnym transportem powietrznym. Grupa została uroczyście powitana przez premiera Benjamina Netanjahu oraz jego małżonkę. Są to pierwsi z około dwóch tysięcy członków społeczności, których izraelski rząd planuje sprowadzić do kraju do stycznia 2021 roku.