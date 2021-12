Zakaz podróży do 10 krajów z powodu omikronu. Rząd Izraela podjął decyzję

Izrael wprowadził zakaz podróży swoich obywateli do dziewięciu krajów, w tym do Stanów Zjednoczonych. Decyzja jest związana z obawami dotyczącymi wariantu koronawirusa omikron.

Z zakazu zwolnione będą osoby, które uzasadnią przed specjalną komisją konieczność swojej podróży - tłumaczy gazeta. Po powrocie do kraju każdy podróżny będzie musiał poddać się co najmniej siedmiodniowej kwarantannie bez względu na to czy był zaszczepiony czy też nie - dodano.