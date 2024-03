Izrael odwołuje negocjatorów. Pentagon przestrzega przed ofensywą w Rafah

Hamas poinformował w poniedziałek wieczorem mediatorów z USA, Egiptu i Kataru, pośredniczących w rozmowach z Izraelem, że podtrzymuje swoje pierwotne stanowisko i domaga się stałego rozejmu, wycofania izraelskich wojsk ze Strefy Gazy, umożliwienia powrotu jej mieszkańców do swoich domów i "prawdziwej wymiany więźniów".

Izrael wielokrotnie odrzucał te żądania. Rząd w Jerozolimie podkreśla, że wymierzona w zniszczenie Hamasu kampania zostanie wznowiona po ewentualnej przerwie w walkach związanej z wymianą zakładników i więźniów - przypomina portal Times of Israel.

Stanowisko Hamasu nawet nie odnosi się do kwestii uwolnienia zakładników - podkreślają źródła dyplomatyczne cytowane przez izraelskie media. "Po drugiej stronie nie ma z kim rozmawiać, izraelski zespół negocjacyjny nie ma w Katarze nic do roboty" - zaznaczył dyplomata cytowany przez Times of Israel.