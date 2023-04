Izrael odpowiedział na ataki rakietowe z terytorium Syrii

czytaj dalej

Rosja przegrała w ostatnim tygodniu w wyborach do trzech organów Rady Gospodarczej i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (ECOSOC). Zdaniem ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield to "wyraźny sygnał, że żaden kraj nie powinien zajmować stanowisk w krytycznych organach ONZ, jeśli rażąco narusza on Kartę Narodów Zjednoczonych".