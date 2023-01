Benjamin Netanjahu "zachowa status quo" meczetu Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym

Premier Izraela Benjamin Netanjahu czuje się zobowiązany "zdecydowanie zachować status quo" meczetu Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym - zakomunikował we wtorek przedstawiciel kancelarii szefa rządu. Jest to komentarz do wizyty w tamtym miejscu izraelskiego ministra bezpieczeństwa wewnętrznego Itama Ben-Gewira, która wzbudziła kontrowersje wśród muzułmańskich państw regionu.

Przedstawiciel kancelarii premiera dodał, że izraelscy ministrowie odwiedzali już wcześniej Wzgórze Świątynne zgodnie z zasadą, że wprawdzie tylko muzułmanie mogą się modlić w meczecie, ale wyznawcy innych religii mają prawo odwiedzać samo wzgórze.

Meczet Al-Aksa jest dla muzułmanów jedną z najważniejszych świątyni na świecie.

Państwa regionu uznały wizytę ministra za "wtargnięcie"

Zjednoczone Emiraty Arabskie nazwały wizytę Ben Gwira "wtargnięciem" do kompleksu, w którym leży Al-Aksa. W 2020 roku kraj ten podpisał z Izraelem umowę o normalizacji stosunków. Arabia Saudyjska również stwierdziła, że Ben Gwir "wtargnął" na teren w pobliżu meczetu. "Ministerstwo spraw zagranicznych Królestwa Arabii Saudyjskiej potępia prowokacyjne działanie izraelskiego przedstawiciela władz" - napisano w oświadczeniu.

Wkrótce potem władze Jordanii poinformowały w komunikacie, że wezwały ambasadora Izraela, by oficjalnie zaprotestować przeciw "wtargnięciu" Ben-Gwira. "Jordania w najmocniejszych słowach potępia wtargnięcie do meczetu Al-Aksa i pogwałcenie jego świętości" - zakomunikowano w oświadczeniu MSZ..

We wtorek po południu również resort spraw zagranicznych Turcji potępił wizytę Ben-Gwira na Wzgórzu Świątynnym. "Jesteśmy zaniepokojeni prowokacyjnym krokiem izraelskiego ministra (...) i potępiamy go (...). Wzywamy Izrael do postępowania w sposób odpowiedzialny, aby nie dopuszczać do takich prowokacji, które stanowią pogwałcenie statusu i świętości miejsc kultu w Jerozolimie i prowadzą do eskalacji napięć w regionie" - napisano w komunikacie MSZ.

Także Waszyngton wezwał nowego premiera Benjamina Netanjahu do "utrzymania swojego zobowiązania co do tego status quo". - Stany Zjednoczone mocno opowiadają się za utrzymaniem status quo w sprawie miejsc świętych w Jerozolimie. Jakiekolwiek działania, które podważają status quo, są niedopuszczalne - powiedziała przedstawicielka Białego Domu w oświadczeniu dla prasy.

Imatar Ben-Gewir

Ben-Gwir nie zbliżył się do samej muzułmańskiej świątyni - poinformowała agencja Reutera. Jego wizyta na Wzgórzu Świątynnym trwała około 15 minut, w jej trakcie był otoczony przez ochroniarzy i nie doszło do żadnego incydentu.

Polityk oświadczył, że nowy rząd Izraela "nie ulegnie groźbom Hamasu", radykalnej organizacji palestyńskiej i dodał, że "Wzgórze Świątynne jest najważniejszym miejscem dla Żydów" ze względu na to, że znajdowała się tu Świątynia Jerozolimska, a "ci, którzy rzucają groźby, zostaną potraktowani żelazną ręką".

Ben-Gwir przewodniczy skrajnie prawicowej partii Ocma Jehudit (hebr. Żydowska Siła), która weszła do bloku Religijny Syjonizm. Nazywany jest przez media "podżegaczem" i konsekwentnie nawołuje deportacji Palestyńczyków z Izraela.

