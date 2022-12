Wykopaliska w Izraelu. Odkrycie w jaskini Salome, kobiety mającej asystować przy narodzinach Jezusa

Nowe odkrycia na stanowisku archeologicznym w Izraelu, w jaskini tradycyjnie uznawanej za miejsce pochówku Salome - kobiety mającej być, według wczesnochrześcijańskich pism niekanonicznych, opiekunką nowo narodzonego Jezusa. Wykopaliska dostarczyły kolejnych wskazówek, że był to zarówno ważny żydowski grobowiec, jak i miejsce pielgrzymek chrześcijan - twierdzą archeolodzy.

Miejsce to, położone około 35 kilometrów na południowy zachód od Betlejem, znane jest od wieków jako Jaskinia Salome. Jeden z apokryfów, które nie weszły do kanonu Nowego Testamentu, opisuje Salome jako kobietę, która początkowo wątpi w to, że dziewica urodziła syna. Jednak gdy bierze dziecko na ręce i je kołysze, ogłasza je "wielkim królem, (...) narodzonym dla Izraela" i zostaje uzdrowiona.