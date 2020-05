Premier i "premier alternatywny". Nowy rząd Izraela po 500 dniach politycznego pata

Izraelski parlament zatwierdził w niedzielę 35. rząd w historii Izraela. W efekcie politycznego pata przez ponad 500 dni krajem rządził tymczasowy gabinet. Jak podkreśla agencja Reutera, złożenie przysięgi przez premiera Benjamina Netanjahu przed Knesetem nie zmienia faktu, że w przyszłym tygodniu stanie on przed sądem w sprawie o korupcję.

120-osobowy Kneset w niedzielę zatwierdził 35. rząd w historii Izraela. Za głosowało 73 deputowanych, przeciw było 46. - Ludzie pragnęli jedności i właśnie ją otrzymali - powiedział premier Benjamin Netanjahu w parlamencie. Tym samym po trzech wyborach parlamentarnych w Izraelu, które żadnej z partii nie zapewniły większości potrzebnej do stworzenia samodzielnego rządu, w końcu udało się powołać gabinet.

Nowy urząd "alternatywnego premiera"

Zgodnie z porozumieniem między rządzącą dotychczas partią Likud a jej nowym koalicjantem sojuszem Niebiesko-Białych, Benjamin Netanjahu pozostanie premierem przez najbliższych 18 miesięcy. Po tym czasie zgodnie z umową przekaże władzę swojemu nowemu koalicjantowi, do niedawna największemu politycznemu rywalowi, Beniemu Gancowi. W nowym rządzie Ganc, były szef izraelskich sił zbrojnych, będzie pełnił funkcję ministra obrony oraz "alternatywnego premiera" – to nowe stanowisko, które za 1,5 roku przejmie po nim Netanjahu.

Do największego jak dotąd rządu w historii Izraela - złożonego aż z 34 ministerstw - należą także m.in. pierwsza ultraortodoksyjna kobieta minister Omer Jankelewicz, zajmująca się sprawami diaspory oraz pierwsza urodzona w Etiopii minister Pnina Tamano-Szata, która objęła tekę ds. imigrantów i asymilacji. Obie dostały się do Knesetu z listy Niebiesko-Białych.

Jak pisze agencja Reutera, premier, na którym ciążą zarzuty korupcyjne liczy, że "alternatywne premierostwo” pozwoli mu uniknąć przymusu podania się do dymisji, gdy po 18 miesiącach przekaże kierowanie gabinetem swojemu koalicjantowi. Zgodnie z izraelskim prawem – tłumaczy agencja - szef rządu może pełnić urząd do końca kadencji, nawet jeżeli zostanie skazany za przestępstwo. 70-letni Benjamin Netanjahu, najdłużej urzędujący przywódca Izraela, doszedł do władzy w 1996 roku. 24 maja ma rozpocząć się proces polityka, który jest oskarżany o korupcję, nadużycie zaufania publicznego oraz oszustwa finansowe. Netanjahu odpiera te zarzuty.