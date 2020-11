"Był zaangażowany w jego uwolnienie od wielu lat". Izrael czeka na swojego byłego szpiega

"Czuliśmy odpowiedzialność i obowiązek doprowadzenia do uwolnienia"

Również prezydent Reuwen Riwlin powiedział, że Izrael "czeka na niego i jego rodzinę w domu" i życzy mu "nowego życia w zdrowiu i pokoju". "Przez te wszystkie lata odczuwaliśmy jego ból i czuliśmy odpowiedzialność i obowiązek doprowadzenia do uwolnienia Jonathana Pollarda" - dodano w oświadczeniu.

Pollard wystąpił w 2019 roku z publicznym apelem do Netanjahu i poprosił go o interwencję w jego imieniu i wezwanie prezydenta Donalda Trumpa do zmiany zasad zwolnienia warunkowego. Argumentował, że chciałby zająć się chorą żoną.