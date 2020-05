Netanjahu nie chce wysłuchać zarzutów. Sąd nakazał mu stawić się na rozprawie 

Izraelski sąd nakazał premierowi Benjaminowi Netanjahu stawić się 24 maja na rozpoczęciu jego procesu korupcyjnego. Sąd odrzucił wniosek szefa rządu, który chciał ominąć nakaz obecności oskarżonych w czasie odczytywania stawianych im zarzutów. Netanjahu argumentował, że sprowadzenie do sądu jego ochroniarzy "byłoby marnotrawstwem funduszy publicznych oraz niedostosowaniem się do wytycznych ministerstwa zdrowia o zgromadzeniach w czasie pandemii".

Sąd Rejonowy w Jerozolimie odrzucił deklarację premiera, mówiącą, że przeczytał i rozumie akt oskarżenia. Sędziowie uznali, że w każdym przypadku jest to część procedury i muszą usłyszeć, jak mówi to na głos - podała telewizja Keszet 12. Benjamin Netanjahu argumentował, że sprowadzenie do sądu jego ochroniarzy, "byłoby marnotrawstwem funduszy publicznych oraz niedostosowaniem się do wytycznych ministerstwa zdrowia o zgromadzeniach w czasie pandemii", lecz sędziowie nie uznali tego za problem. Nie zezwolili jednak premierowi na sprowadzenie do sądu powiększonego zespołu adwokatów.