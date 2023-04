Jechały na wakacje, gdy ostrzelano ich samochód. Córki rabina zmarły na miejscu, ich matka w szpitalu

Żona brytyjsko-izraelskiego rabina, która trafiła do szpitala po tym, jak jej samochód ostrzelali palestyńscy napastnicy, zmarła w poniedziałek w wyniku odniesionych ran. W aucie razem z kobietą podróżowały jej dwie córki, obie zginęły na miejscu. Ich pogrzeb odbył się w niedzielę. To kolejne ofiary eskalacji napięcia między izraelskimi osadnikami na Zachodnim Brzegu a palestyńskimi bojownikami. "Nie ma usprawiedliwienia dla zabójstwa Lei i jej dwóch córek, Mai i Riny" - napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii James Cleverly. Kondolencje rodzinie złożył także premier Izraela Benjamin Netanjahu.

W niedzielę w izraelskiej osadzie Kar Etzion na Zachodnim Brzegu odbył się pogrzeb córek brytyjsko-izraelskiego rabina, 15-letniej Riny i 20-letniej Mai. Siostry zginęły w piątek z rąk palestyńskich napastników. W ataku ranna została także ich matka, Lucy Dee, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

W emocjonalnej uroczystości uczestniczyły tysiące ludzi, wśród nich pogrążony w żałobie ojciec sióstr i trójka ich rodzeństwa. - Jak wyjaśnię Lucy, co stało się z naszymi dwoma skarbami, Maią i Riną, kiedy wybudzi się ze śpiączki? - mówił rabin Leo Dee nad grobem córek.

Atak palestyńskich napastników na żydowską rodzinę

Lucy i jej córki Rina i Maia zostały zaatakowane w piątek w drodze na rodzinne wakacje w Dolinie Jordanu na północy Zachodniego Brzegu. Ich samochód został ostrzelany i rozbił się. Napastnicy zbliżyli się do pojazdu i otworzyli ogień do kobiet z bliskiej odległości - relacjonowały izraelskie media, powołując się na informacje śledczych.

Rabin Dee, który przeniósł się wraz z rodziną do Izrala z Wielkiej Brytanii dziewięć lat temu, powiedział BBC, że gdy doszło do ataku jechał z przodu innym samochodem. O zdarzeniu dowiedział się przez telefon. Powiedział, że próbował skontaktować się z żoną i córkami, ale żadna z nich nie odbierała. Niedługo później zobaczył w internecie zdjęcia ostrzelanego samochodu i rozpoznał jedną z walizek na tylnim siedzeniu. Gdy dotarł na miejsce ataku, niedaleko osady Hamra, były tam już służby ratunkowe.

"Ich światło nigdy nie zostanie zgaszone"

Synagoga Radlett United w Hertfordshire, do której należy rodzina Dee, oświadczyła, że ich społeczność jest "zdruzgotana straszną wiadomością" o śmierci Lucy Dee i jej córek. "Odebrano je nam i światu, ale ich światło nigdy nie zostanie zgaszone" - napisała synagoga w oświadczeniu.

"Dotarła do nas tragiczna wiadomość o tym, że Leah Dee (Leah to żydowskie imię Lucy) również straciła życie w wyniku tych odrażających ataków na Zachodnim Brzegu" - napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii James Cleverly. "Nie ma usprawiedliwienia dla zabójstwa Lei i jej dwóch córek, Mai i Riny" - dodał.

Wzrost napięć między Izraelem i Palestyną

W wyniku serii palestyńskich ataków terrorystycznych od stycznia zginęło już co najmniej 19 osób - podsumowuje Reuters. Pod koniec lutego Ministerialny Komitet Legislacyjny zatwierdził projekt ustawy, która przewiduje karę śmierci dla terrorystów.

W regionie od miesięcy sytuacja jest zaogniona. Izrael przeprowadza niemalże co noc naloty na Zachodni Brzeg. Blisko 150 Palestyńczyków zostało zabitych na Zachodnim Brzegu i we wschodniej Jerozolimie w 2022 roku. Była to największa liczba od kilkunastu lat. W 2023 roku zginęło już ponad 90 Palestyńczyków.