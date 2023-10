Izrael. Najważniejsze wydarzenia z ostatnich godzin

Izrael kontynuuje atak lądowy na Strefę Gazy. Izraelskie wojsko zasygnalizowało w niedzielę zamiar okrążenia Gazy, stolicy Strefy Gazy, publikując zdjęcia czołgów bojowych na zachodnim wybrzeżu enklawy. Poinformowało także, że wezwania do ewakuacji Palestyńczyków na południe Strefy Gazy, tak by przenieśli się na tereny znajdujące się z dala od operacji wymierzonej w Hamas, mają charakter pilny. W tvn24.pl podsumowujemy najważniejsze wydarzenia z ostatnich godzin z Izraela i Strefy Gazy.

> Izraelskie wojsko poinformowało w niedzielę, że wezwania do ewakuacji Palestyńczyków na południe Strefy Gazy, tak by przenieśli się na tereny znajdujące się z dala od operacji wymierzonej w Hamas, mają charakter pilny. - Przez ostatnie dwa tygodnie wzywaliśmy mieszkańców północnej części Strefy Gazy i miasta Gaza do tymczasowego przeniesienia się na południe. Ma to na celu zapewnienie im bezpieczeństwa. Dzisiaj podkreślamy, że jest to pilne wezwanie - oświadczył rzecznik izraelskiej armii kontradmirał Daniel Hagari.