Ambasador Izraela wróci do Madrytu

Ambasador została wezwana do kraju w listopadzie, po tym gdy premier Hiszpanii Pedro Sanchez skrytykował izraelską ofensywę w Strefie Gazy. - Wróci do Madrytu na początku przyszłego tygodnia - zdecydował szef izraelskiej dyplomacji Israel Kac.

- W świetle zmiany na lepsze w przekazach słyszanych od rządu Hiszpanii oraz znaczenia stosunków między Izraelem a Hiszpanią zdecydowano, że ambasador wróci do Madrytu – powiedział w czwartek wieczorem szef izraelskiej dyplomacji Israel Kac.

- Będzie kontynuować swoją działalność na rzecz promowania wsparcia dla państwa Izrael, tak by chronić jego obywateli przed organizacją terrorystyczną Hamas – dodał.

Hiszpańsko-izraelski kryzys dyplomatyczny

Ambasador Hiszpanii w Tel Awiwie Ana Salomon Perez została wezwana pod koniec listopada do izraelskiego MSZ i udzielono jej reprymendy, z kolei ambasador Izraela w Hiszpanii Rodica Radian-Gordon została wezwana do Jerozolimy na konsultacje.

- Z powodu obrazów, które oglądamy, i rosnącej liczby ofiar, zwłaszcza dzieci, mam poważne wątpliwości, czy Izrael przestrzega prawa międzynarodowego. To, co widzimy w Gazie, jest nie do przyjęcia - mówił wówczas hiszpański premier.