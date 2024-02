MSZ Izraela: prezydent Brazylii będzie osobą niepożądaną, jeśli nie odwoła wypowiedzi o Holokauście

Szef izraelskiej dyplomacji Israel Kac zapowiedział, że prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva będzie w Izraelu osobą niepożądaną, jeśli nie odwoła wypowiedzi, w której porównał wojnę w Strefie Gazy do Holokaustu.

Przemawiając w niedzielę na szczycie Unii Afrykańskiej w Etiopii, prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva powiedział: "To, co dzieje się w Strefie Gazy z narodem palestyńskim, nie ma odpowiednika w innych momentach historycznych. W rzeczywistości miało to miejsce, kiedy Hitler zdecydował się zabić Żydów".