Izrael mógł setki razy pogwałcić prawa człowieka. Tajny raport rządu USA

Palestyńscy uchodźcy wewnętrzni uciekają po izraelskim nalocie na szkołę Khadija na zachodzie miasta Deir Al Balah w Strefie Gazy (27 lipca 2024 r.)
Rozprawa w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze nad okupacją Strefy Gazy przez Izrael
Źródło: Reuters
Izrael w Strefie Gazy mógł setki razy pogwałcić prawa człowieka - napisał w piątek dziennik "Washington Post", powołując się na tajny wewnętrzny raport rządu USA. Dodano, że zbadanie tych doniesień zajęłoby wiele lat.

Dziennik "Washington Post" opisał za dwoma źródłami raport Biura Generalnego Inspektora Departamentu Stanu - wewnętrznego organu kontrolnego amerykańskiej dyplomacji.

Według urzędników, z którymi rozmawiał dziennik, jest wątpliwe, by Izrael został pociągnięty do odpowiedzialności za swoje działania, ponieważ zbadanie tych spraw wymaga czasu, a przyjęte przez Waszyngton procedury sprzyjają rządowi w Jerozolimie.

"Gdzie poszedł tata? Do nieba"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Gdzie poszedł tata? Do nieba"

Monika Winiarska

Raport ukończono zaledwie kilka dni przed tym, jak 10 października weszło w życie zawieszenie broni w wojnie Izraela z Hamasem. Dokument przygotowano w kontekście tzw. prawa Leahy'ego - amerykańskiej ustawy zabraniającej rządowi wspierania zagranicznych sił zbrojnych, które bezkarnie naruszają prawa człowieka.

Palestyńscy uchodźcy wewnętrzni uciekają po izraelskim nalocie na szkołę Khadija na zachodzie miasta Deir Al Balah w Strefie Gazy (27 lipca 2024 r.)
Palestyńscy uchodźcy wewnętrzni uciekają po izraelskim nalocie na szkołę Khadija na zachodzie miasta Deir Al Balah w Strefie Gazy (27 lipca 2024 r.)
Źródło: MOHAMMED SABER/PAP/EPA

Izrael korzysta z pomocy militarnej USA

USA co roku przeznaczają miliardy dolarów na pomoc militarną dla Izraela. W ciągu dwóch lat wojny (od października 2023 roku) wyniosła ona 21,7 miliarda dolarów - wynika z zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Browna.

Dodano, że USA wydały w tym czasie 9,6-12 miliardów dolarów na działania w Jemenie i Iranie, które również stanowiły wsparcie dla Izraela. W tym bilansie nie ujęto też wartych dziesiątki miliardów nowych, niezrealizowanych jeszcze zamówień Izraela na amerykańską broń.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ministrowie z 25 krajów apelują do Izraela. Piszą o "pozbawianiu ludzkiej godności"
Dziecko po ataku na budynek szkoły w Chan Junis w Strefie Gazy. W budynku schronili się przesiedleńcy, zginęło 15 osób
Izraelska operacja "spełnia kryteria ludobójstwa"
Flotylla w Gazie
Zatrzymanie flotylli "obnażyło prawdziwe intencje Izraela"

"Washington Post" zaznaczył, że procedura badająca zastosowanie prawa Leahy'ego w przypadku Izraela jest bardziej rozbudowana i odmienna od tej dotyczącej innych krajów.

Izraelowi wielokrotnie zarzucano łamanie prawa międzynarodowego w czasie wojny, w tym popełnianie zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości oraz ludobójstwa. Oskarżenia były wysuwane m.in. w raportach organizacji broniących praw człowieka, takich jak Amnesty International czy Human Rights Watch, a także instytucji ONZ.

Wojna w Strefie Gazy

Wojna rozpoczęła się 7 października 2023 roku atakiem Hamasu na południowy Izrael. Zabito w nim blisko 1200 osób, a 251 porwano. Według lokalnych władz Strefy Gazy w konflikcie zginęło dotąd ponad 68,6 tysięcy Palestyńczyków. Izraelska armia podaje, że w boju poległo 471 żołnierzy.

ONZ potępia atak, w którym zginęli dziennikarze. "Poważne naruszenie prawa"
Dowiedz się więcej:

ONZ potępia atak, w którym zginęli dziennikarze. "Poważne naruszenie prawa"

Strefa Gazy jest zrujnowana trwającą ponad dwa lata wojną. Panuje w niej kryzys humanitarny na wielką skalę. Pod koniec sierpnia wspierana przez ONZ Klasyfikacja Faz Zintegrowanego Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC) ogłosiła po raz pierwszy, że w części Strefy Gazy panuje głód, który może objąć kolejne obszary.

Organizacje międzynarodowe, w tym ONZ, od dawna oskarżały Izrael o utrudnianie dostaw pomocy. Według Światowego Programu Żywnościowego ONZ (WFP) po zawarciu rozejmu napływ pomocy się zwiększył, ale wciąż jest ona niewystarczająca.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MOHAMMED SABER/PAP/EPA

IzraelStrefa GazyPrawa człowiekaUSA
