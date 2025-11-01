Izrael mógł setki razy pogwałcić prawa człowieka. Tajny raport rządu USA

Rozprawa w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze nad okupacją Strefy Gazy przez Izrael Źródło: Reuters

Dziennik "Washington Post" opisał za dwoma źródłami raport Biura Generalnego Inspektora Departamentu Stanu - wewnętrznego organu kontrolnego amerykańskiej dyplomacji.

Według urzędników, z którymi rozmawiał dziennik, jest wątpliwe, by Izrael został pociągnięty do odpowiedzialności za swoje działania, ponieważ zbadanie tych spraw wymaga czasu, a przyjęte przez Waszyngton procedury sprzyjają rządowi w Jerozolimie.

Raport ukończono zaledwie kilka dni przed tym, jak 10 października weszło w życie zawieszenie broni w wojnie Izraela z Hamasem. Dokument przygotowano w kontekście tzw. prawa Leahy'ego - amerykańskiej ustawy zabraniającej rządowi wspierania zagranicznych sił zbrojnych, które bezkarnie naruszają prawa człowieka.

Palestyńscy uchodźcy wewnętrzni uciekają po izraelskim nalocie na szkołę Khadija na zachodzie miasta Deir Al Balah w Strefie Gazy (27 lipca 2024 r.) Źródło: MOHAMMED SABER/PAP/EPA

Izrael korzysta z pomocy militarnej USA

USA co roku przeznaczają miliardy dolarów na pomoc militarną dla Izraela. W ciągu dwóch lat wojny (od października 2023 roku) wyniosła ona 21,7 miliarda dolarów - wynika z zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Browna.

Dodano, że USA wydały w tym czasie 9,6-12 miliardów dolarów na działania w Jemenie i Iranie, które również stanowiły wsparcie dla Izraela. W tym bilansie nie ujęto też wartych dziesiątki miliardów nowych, niezrealizowanych jeszcze zamówień Izraela na amerykańską broń.

"Washington Post" zaznaczył, że procedura badająca zastosowanie prawa Leahy'ego w przypadku Izraela jest bardziej rozbudowana i odmienna od tej dotyczącej innych krajów.

Izraelowi wielokrotnie zarzucano łamanie prawa międzynarodowego w czasie wojny, w tym popełnianie zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości oraz ludobójstwa. Oskarżenia były wysuwane m.in. w raportach organizacji broniących praw człowieka, takich jak Amnesty International czy Human Rights Watch, a także instytucji ONZ.

Wojna w Strefie Gazy

Wojna rozpoczęła się 7 października 2023 roku atakiem Hamasu na południowy Izrael. Zabito w nim blisko 1200 osób, a 251 porwano. Według lokalnych władz Strefy Gazy w konflikcie zginęło dotąd ponad 68,6 tysięcy Palestyńczyków. Izraelska armia podaje, że w boju poległo 471 żołnierzy.

Strefa Gazy jest zrujnowana trwającą ponad dwa lata wojną. Panuje w niej kryzys humanitarny na wielką skalę. Pod koniec sierpnia wspierana przez ONZ Klasyfikacja Faz Zintegrowanego Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC) ogłosiła po raz pierwszy, że w części Strefy Gazy panuje głód, który może objąć kolejne obszary.

Organizacje międzynarodowe, w tym ONZ, od dawna oskarżały Izrael o utrudnianie dostaw pomocy. Według Światowego Programu Żywnościowego ONZ (WFP) po zawarciu rozejmu napływ pomocy się zwiększył, ale wciąż jest ona niewystarczająca.

