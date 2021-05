Izrael mobilizuje siły na południu kraju

Szef izraelskiego ministerstwa obrony Beni Ganc zarządził mobilizację 5 tysięcy rezerwistów w celu rozszerzenia trwającej kampanii i wzmocnienia frontu obrony – podała we wtorek agencja AP.

Dziennik "Jerusalem Post" informuje, że we wtorek celami ataków rakietowych ze Strefy Gazy stały się izraelskie miasta Aszkelon i Aszdod. W wyniku ostrzału ucierpiało ponad 36 osób, pociski trafiły w kilka budynków, w tym w szkołę.

We wtorek rano izraelskie siły zbrojne podały, że przeprowadziły serię 130 uderzeń na cele związane z Hamasem w Strefie Gazy , zabijając 15 członków tej organizacji. Według strony palestyńskiej w nalotach zginęły 22 osoby, w tym dziewięcioro dzieci, a około 100 zostało rannych.

Bombardowanie Strefy Gazy było izraelską odpowiedzią na ataki rakietowe Hamasu na terytorium państwa żydowskiego. Była to największa w ostatnim czasie eskalacja przemocy, do której doszło po najdramatyczniejszych dotąd starciach między Palestyńczykami i policją izraelską na terenie Wzgórza Świątynnego i meczetu Al-Aksa w Jerozolimie – trzeciego najświętszego miejsca islamu. W starciach rannych zostało 700 Palestyńczyków, z których prawie 500 trafiło do szpitali.