Izrael na "początku drugiej fali" zakażeń. Resort zdrowia chce przywrócenia części restrykcji

Jak podał portal Ynet, według ministerstwa zdrowia egzaminy na uniwersytetach i lekcje w szkołach powinny odbywać się w miarę możliwości za pośrednictwem wideokonferencji, a co najmniej 30 procent pracowników w sektorze publicznym powinno pracować z domu. Również w sektorze prywatnym pracodawcy są namawiani do tego, by umożliwić pracownikom pracę z domu.