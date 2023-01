Minister spraw wewnętrznych Izraela nie może pełnić swojej funkcji. Tak uznał Sąd Najwyższy

Portal Times of Israel pisze, że przedstawiciele rządu "w sposób zawoalowany zagrozili", że jeśli Sąd Najwyższy zdyskwalifikuje Deriego, to przyspieszy tylko zapowiadane przez koalicję reformy wymiaru sprawiedliwości, które w ocenie politologów mają na celu osłabienie Sądu Najwyższego.

"Jeśli Arieh Deri nie będzie w rządzie, to nie będzie rządu"

Niektórzy członkowie Szas domagają się od Netanjahu, by po wyroku sądu znalazł jakieś rozwiązanie, które pozwoli zagwarantować Deriemu prestiżową funkcję, zważywszy że jest on przedstawicielem ważnej partii. W przeciwnym wypadku Szas może opuścić koalicję, co oznaczałoby, że rządzący blok straci 11 deputowanych w liczącym 120 miejsc Knesecie. Koalicja Netanjahu ma obecnie 64 mandaty. Jakow Margi, minister gabinetowy z partii Szas, powiedział w wywiadzie dla publicznego radia Kan, że "jeśli Arieh Deri nie będzie w rządzie, to nie będzie rządu" - relacjonuje AP.