Wybuch na izraelskim statku. Minister obrony po "wstępnej ocenie" wskazuje odpowiedzialnych

Za eksplozję na płynącym przez Zatokę Omańską statku należącym do izerskiej firmy odpowiedzialny jest Iran - powiedział w piątkowej rozmowie z publicznym radiem szef resortu obrony Izraela. Beni Ganc zaznaczył, że jest to jego "wstępna ocena".

- Iran szuka okazji, by uderzać w obywateli i infrastrukturę Izraela - podkreślił minister Beni Ganc. - Położenie statku w stosunkowo bliskiej odległości od Iranu rodzi przekonanie, przypuszczenie, że to byli Irańczycy - mówił. Dodał, że jest to tylko "wstępna ocena", a zdarzenie będzie przedmiotem śledztwa.

Eksplozja na statku w Zatoce Omańskiej

W piątek doszło do eksplozji pod pokładem przeznaczonego do przewozu pojazdów statku MV Helios Ray. Pływająca pod banderą Bahamów jednostka należy do mającej siedzibę w Tel Awiwie firmy Ray Shipping, której właścicielem jest Abraham Ungar. W wybuchu nikt nie ucierpiał, ale płynący do Singapuru statek został skierowany do najbliższego portu.