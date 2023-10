Izraelska armia wezwała mieszkańców Gazy do ewakuacji. Hamas nakazuje cywilom, by pozostali w domach

Mieszkańcy miasta Gaza mają dobę, by ewakuować się na południe palestyńskiej Strefy Gazy. Izraelskie wojsko wydało w piątek w tej sprawie rozkaz. Jak podaje agencja Reutera armia ma "kontynuować znaczące działania" w mieście w odwecie za atak Palestyńczyków. Hamas oznajmił, że wezwanie do ewakuacji to "komunikat propagandowy" Izraela i nakazał cywilom, by pozostali w domach. - Terroryści z Hamasu ukrywają się w tunelach, które zostały wydrążone pod Strefą Gazy, ale także zajmują miejsca, bloki, budynki, w których mieszkają cywile - relacjonował z Tel Awiwu wysłannik "Faktów" TVN Jacek Tacik.

Zdaniem zachodnich agencji, może to sygnalizować zbliżającą się izraelską ofensywę lądową, choć nie zostało to potwierdzone. Poprzedniego dnia rzecznik sił zbrojnych Izraela powiedział, że choć armia przygotowuje się do wejścia do Strefy Gazy, to decyzja nie została jeszcze podjęta - przypomniała agencja AP.