Izraelskie media o inwigilacji Pegasusem, na liście syn byłego premiera. Szef policji zapowiada dochodzenie

W związku z doniesieniami izraelskich mediów o powszechnym i bezpodstawnym wykorzystywaniu przez służby oprogramowania szpiegującego Pegasus, szef policji zwrócił się w poniedziałek do władz Izraela o powołanie komisji śledczej. Izraelski dziennik "Calcalist" informował w połowie stycznia, że co najmniej od 2015 roku, bez nakazu sądu, inwigilowani byli między innymi politycy oraz liderzy antyrządowych protestów. W poniedziałek "Calcalist" podał nazwiska inwigilowanych.

Dowódca izraelskiej policji Kobi Szabtai podkreślił, że do bezpodstawnego i powszechnego wykorzystania Pegasusa wobec osób cywilnych w Izraelu miało dochodzić przed powołaniem go na stanowisko. W cytowanym w poniedziałek przez agencję Reutera oświadczeniu zaznaczył, że wewnętrzne dochodzenie, którego się domaga, jest potrzebne, "by przywrócić zaufanie publiczne".