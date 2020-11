Izraelczycy o "potajemnym spotkaniu" Netanjahu z następcą tronu. Arabia Saudyjska zaprzecza

Premier Izraela Benjamin Netanjahu spotkał się potajemnie z księciem Muhammadem ibn Salmanem w Arabii Saudyjskiej - donoszą izraelskie media. Spotkanie miało na celu przekonać Rijad do normalizacji stosunków z Jerozolimą. Saudyjczycy oficjalnie zaprzeczają, że do niego doszło.

Dopiero kilkanaście godzin po fakcie saudyjskie ministerstwo spraw zagranicznych zaprzeczyło, by doszło do spotkania Netanjahu i następcy tronu. Wcześniej jednak o spotkaniu mówił minister edukacji Izraela Joaw Gallant.

Odmienne poglądy na stosunki z Izraelem

Do podróży Netanjahu miało dojść podczas wizyty Pompeo na Bliskim Wschodzie, gdzie skupiał się on na Iranie jako głównym zagrożeniu w regionie. Odchodzący sekretarz stanu i administracja prezydenta USA Donalda Trumpa od dawna próbują namówić Arabię Saudyjską do przyłączenia się do innych krajów arabskich i znormalizowania stosunków z Izraelem.