Spór Izraela z Libanem o złoża gazu "może przerodzić się w wojnę"

W regionie pełnym niekończących się konfliktów może wybuchnąć wojna między Izraelem a Libanem, które spierają się o prawa do wydobycia podwodnych złóż gazu - pisze "Economist". "Times of Israel" podaje, że minister obrony Benny Ganc zapowiada, iż wojska izraelskie są "przygotowane na taki scenariusz".

Siły Obronne Izraela (IDF) zakładają, że spór może wywołać konflikt, który doprowadzi do "wielodniowych walk i reakcji militarnej". - Jesteśmy silni i przygotowani na taki scenariusz, ale nie chcemy tego - powiedział premier Benny Ganc w wywiadzie radiowym.

Lider Hezbollahu grozi "eskalacją konfliktu"

Wojna byłaby na rękę Nasrallahowi. Hezbollah stracił w dużym stopniu popularność w Libanie i jego przywódca chce przywrócić mu status i wpływy, kładąc nacisk na to, że jest to tyleż partia, co organizacja zbrojna, mająca doświadczenie w walce z Izraelem - wyjaśnia "Economist".