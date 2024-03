Izrael "coraz bliżej krytycznych decyzji" w sprawie Libanu

- Jesteśmy zaangażowani w proces dyplomatyczny, ale ataki Hezbollahu zbliżają nas do krytycznych decyzji dotyczących naszego zaangażowania militarnego w Libanie - powiedział Szef MON Joaw Galant podczas spotkania z wysłannikiem Białego Domu Amosem Hochsteinem. Ostrzegł, że działania Hezbollahu "pchają obie strony w kierunku eskalacji". Izraelski minister obrony spotkał się z Hochsteinem w siedzibie izraelskiego ministerstwa obrony. Politycy rozmawiali na temat codziennych ostrzałów Hezbollahu za pomocą rakiet, dronów i pocisków. Omówili też możliwości doprowadzenia do odwrotu Hezbollahu z terenów przygranicznych i w rezultacie zakończenia starć w tym regionie. Porozumienie miałoby umożliwić mieszkańcom północnych ziem Izraela powrót do domów - podaje Times of Israel.