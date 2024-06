"Strefa śmierci" na pięć kilometrów. Rosną obawy o wybuch otwartej wojny

Zgromadzone dane, w tym analiza zdjęć satelitarnych, sugerują, że w obliczu impasu w negocjacjach mających doprowadzić do dyplomatycznego rozwiązania konfliktu, armia izraelska użyła siły, by stworzyć "nową rzeczywistość" i strefę buforową na pograniczu - pisze brytyjski dziennik. W pięciokilometrowym pasie na północ od niebieskiej linii wyznaczającej granicę Izraela i Libanu izraelskie ataki zniszczyły lub poważnie uszkodziły budynki, infrastrukturę, pola, lasy, a także obiekty militarne Hezbollahu. To wspierane przez Iran szyickie ugrupowanie jest najpoważniejszą siłą militarną i polityczną Libanu i kontroluje południe kraju. Na tym obszarze pozostała tylko garstka cywilów - zaznacza "FT".

Negocjacje bez rezultatów

Napięcie między Izraelem a Libanem

Również w czwartek izraelska armia zakończyła tygodniowe ćwiczenia symulujące walki w Libanie. Minister obrony Joaw Galant zapowiedział podczas swojej środowej wizyty w USA, że Izrael nie chce wojny i nadal liczy na rozwiązanie dyplomatyczne. Ostrzegł jednak, że w wypadku jej wybuchu, armia izraelska będzie w stanie "cofnąć Liban do epoki kamienia". Minister spraw zagranicznych Libanu Abdallah Bou Habib przebywa w Brukseli, skąd uda się do Waszyngtonu i Ottawy, by kontynuować wysiłki na rzecz "ograniczania napięć i uniknięcia wojny na dużą skalę, która mogłaby się przerodzić w wojnę regionalną" - przekazała w czwartek państwowa libańska agencja prasowa. Tymczasem jak informuje libański dziennik "Al Akhbar", ambasady zachodnich państw w Bejrucie badają wybrzeże, by wyznaczyć miejsca dogodne do ewakuacji swoich obywateli drogą morską w przypadku wybuchu wojny. Władze m.in. Wielkiej Brytanii, Kanady, Niemiec i Holandii wezwały już do opuszczenia Libanu i nieudawania się do tego państwa.