"Wstępna odpowiedź" Hezbollahu po śmierci jednego z przywódców Hamasu, Izrael rewanżuje się nalotami

Times of Israel podaje, że syreny alarmowe odezwały się w sobotę rano w 90 izraelskich gminach położonych w pobliżu granicy z Libanem, a ostrzeżenia dotyczyły nadlatujących rakiet i dronów. Hezbollah utrzymuje, że jego rakiety trafiły w bazę obserwacyjną izraelskiej armii.

Al-Arouri, jeden z przywódców Hamasu, zginął we wtorek w ataku Izraela na przedmieścia Bejrutu. W piątek przywódca Hezbollahu Hasan Nasrallah powiedział w wystąpieniu telewizyjnym, że zabicie al-Arouriego "nie pozostanie bez odpowiedzi".

"Historyczna okazja" dla Libanu

Trwająca od początku wojny Izraela z Hamasem wymiana ognia na granicy libańsko-izraelskiej jest dla Libanu "historyczną okazją" do odzyskania jego terytoriów okupowanych przez państwo żydowskie - powiedział szef Hezbollahu, który jest zarówno potężną organizacją bojową, jak i szyicką partią polityczną, mającą bardzo duże wpływy w Libanie.

Rosną obawy, że wojna Izraela z Hamasem może rozlać się na cały Bliski Wschód, a wymiana ognia na granicy izraelsko-libańskiej otworzy kolejny front tej wojny, co sprawiło, że do regionu udał się w trybie pilnym z kolejną już wizytą sekretarz stanu USA Antony Blinken - komentuje Associated Press.