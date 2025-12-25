Izrael odpowiada na potępienie. "Rządy innych państw nie będą ograniczać prawa Żydów"

Zachodni Brzeg. Izraelska ekspansja, która pozbawia Palestyńczyków domów i miejsca do życia Źródło: Sky News

"Rządy innych państw nie będą ograniczać prawa Żydów do życia na Ziemi Izraela, a wszelkie tego typu apele są moralnie niewłaściwe i dyskryminujące wobec Żydów" - napisał minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar na platformie X, odnosząc się do środowego oświadczenia kilkunastu państw.

Kraje potępiły w nim zatwierdzenie przez władze w Jerozolimie budowy kolejnych osiedli żydowskich na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu Jordanu.

Według ministra, budowa kilkunastu nowych osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu ma "pomóc między innymi w rozwiązaniu problemów związanych z zagrożeniami dla bezpieczeństwa Izraela". W jego ocenie "Izrael działa zgodnie z prawem międzynarodowym".

Israel strongly rejects the statement issued by foreign countries regarding the Cabinet decision on settlements in Judea and Samaria.

Foreign governments will not restrict the right of Jews to live in the Land of Israel, and any such call is morally wrong and discriminatory… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) December 24, 2025 Rozwiń

Dalsza ekspansja za Zachodnim Brzegu

Władze izraelskie ogłosiły w niedzielę, że zatwierdziły utworzenie 19 osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu Jordanu. Według rządu inicjatywa ta ma zablokować powstanie "terrorystycznego państwa palestyńskiego".

W środę kilkanaście państw potępiło ten krok. We wspólnym oświadczeniu podkreśliły, że decyzja ta narusza prawo międzynarodowe i może zwiększyć niestabilność w regionie. Wśród sygnatariuszy znalazły się: Wielka Brytania, Niemcy, Kanada, Belgia, Dania, Francja, Włochy, Islandia, Irlandia, Norwegia, Malta, Hiszpania, Holandia i Japonia.

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy Źródło: PAP

W ostatnich trzech latach liczba żydowskich osiedli na Zachodnim Brzegu wzrosła do 69 - podała agencja AFP. Decyzję o zatwierdzeniu budowy kolejnych ogłoszono krótko po ukazaniu się raportu sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, dokumentującego wzrost liczby osiedli żydowskich na okupowanych terytoriach palestyńskich od rozpoczęcia monitoringu w 2017 r.

Według szacunków na Zachodnim Brzegu Jordanu mieszka obecnie ponad 500 tysięcy Izraelczyków i około 3 mln Palestyńczyków. ONZ uznaje budowanie żydowskich osiedli za sprzeczne z prawem międzynarodowym.

Izraelskie osadnictwo na Zachodnim Brzegu Źródło: PAP

