"Nie mogę się doczekać naszej współpracy". Światowi przywódcy gratulują nowemu premierowi

Izraelski parlament - Kneset - zatwierdził w niedzielę powstanie nowego rządu. Po raz pierwszy od 12 lat premierem będzie ktoś inny niż Benjamin Netanjahu. To Naftali Bennett.

Gratulacje od Joe Bidena

"Stany Zjednoczone pozostają zagorzałym zwolennikiem bezpieczeństwa Izraela. Moja administracja jest w pełni zaangażowana we współpracę z nowym rządem izraelskim w celu zwiększenia bezpieczeństwa, stabilności i pokoju Izraelczyków, Palestyńczyków i narodów w całym regionie" - podsumował amerykański prezydent.

Bennett i Biden rozmawiali telefonicznie

Biały Dom zakomunikował, że obaj przywódcy rozmawiali przez telefon. "Zgodzili się, że będą ściśle konsultować we wszystkich sprawach związanych z bezpieczeństwem regionalnym, w tym w sprawach Iranu" - oświadczyła amerykańska administracja dodając, że Biden "podkreślił swoje dziesięciolecia niezachwianego poparcia dla relacji USA-Izrael i niezachwianego zaangażowania w bezpieczeństwo Izraela."

Zatwierdzenie przez Kneset nowego rządu oznacza odsunięcie od władzy w Izraelu Benjamina Netanjahu, który był premierem przez 12 lat. Benet ma być szefem rządu do września 20123 roku, a następnie ma zostać zastąpiony przez Jaira Lapida, wywodzący się z centrowego ugrupowania Jesz Atid (hebr. Jest Przyszłość).

Nowy rząd Izraela

Do koalicji weszło osiem partii - prawicowych, centrowych i lewicowych, w tym po raz pierwszy w historii Izraela ugrupowanie reprezentujące mniejszość arabską, stanowiącą ponad 20 procent ludności Izraela. Większość z nich nie jest ze sobą związana ideologicznie, a wszystkie łączy to, że odmówiły przyłączenia się do gabinetu kierowanego przez Netanjahu.