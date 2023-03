Setki tysięcy ludzi na ulicach izraelskich miast. Kolejny tydzień protestów przeciw reformie sądownictwa

czytaj dalej

Były prezydent USA Donald Trump oświadczył, że we wtorek zostanie "aresztowany". W poście zamieszczonym w swojej sieci społecznościowej Truth Social powołał się na "przeciek" z nowojorskiej prokuratury, nie przedstawiając jednak dowodów. Wezwał swych zwolenników do demonstracji przeciwko ewentualnemu oskarżeniu go o zapłacenie gwieździe porno za milczenie na temat ich kontaktów seksualnych.