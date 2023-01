Kolejny atak w Jerozolimie. Dwie osoby ciężko ranne, napastnik "zneutralizowany"

Dwie osoby zostały ranne w ataku w okolicy starego miasta w Jerozolimie. To drugie takie zdarzenie w ciągu dwóch dni. Policja podejrzewa, że ogień otworzył Palestyńczyk i ocenia, że był to "atak terrorystyczny".

Ofiary to 59-letni mężczyzna i jego około 20-letni syn. Zostali przewiezieni do szpitala, ich stan jest poważny, ale stabilny - poinformował portal Times of Israel na podstawie źródeł medycznych i doniesień medialnych.