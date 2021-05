Prezydent Biden "wyraził poparcie dla zawieszenia broni"

Izraelska armia poinformowała, że bojownicy Hamasu wystrzelili w poniedziałek ze Strefy Gazy 200 rakiet. W wyniku ataków Izraela z użyciem myśliwców i artylerii zginęło co najmniej 130 palestyńskich bojowników – informuje Reuters. W poniedziałek dochodziło do kolejnych bombardowań Strefy Gazy.

Tekst wspólnego stanowiska, przygotowany przez Chiny, Tunezję i Norwegię, został przekazany 15 członkom Rady Bezpieczeństwa ONZ do zatwierdzenia w niedzielę wieczorem. Stany Zjednoczone oświadczyły, że "nie mogą w tej chwili poprzeć deklaracji" Rady Bezpieczeństwa. W związku z tą sytuacją we wtorek ma odbyć się czwarta od początku walk między Izraelem a Palestyńczykami nadzwyczajna sesja Rady Bezpieczeństwa, o czym na Twitterze poinformowała norweska misja dyplomatyczna.

"Prosimy Stany Zjednoczone o poparcie oświadczenia"

Waszyngton do tej pory blokował wszelkie inicjatywy wspólnego stanowiska RB argumentując, że zaszkodziłoby to zakulisowym wysiłkom dyplomatycznym w celu doprowadzenia do zawieszenia broni. Ambasador USA Linda Thomas-Greenfield mówiła, że USA "pracują bez wytchnienia" nad rozmowami w sprawie rozejmu i zaoferowała wsparcie Stanów Zjednoczonych, "jeśli strony będą dążyć do zaprzestania przemocy".